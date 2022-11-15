Виктору Рашникову присвоено звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации председателю совета директоров ПАО «ММК» Виктору Рашникову. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации 14 ноября.

Высшее звание и государственная награда РФ присвоены Виктору Рашникову за особые трудовые заслуги перед государством и народом, отмечается в указе президента Российской Федерации.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, вся трудовая деятельность Виктора Филипповича связана с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Он пришел на Магнитку в 1967 году слесарем цеха ремонта металлургического оборудования №2. Затем работал оператором, бригадиром, мастером, начальником смены, начальником цеха, начальником управления по производству и поставкам продукции. В 1991 году был назначен главным инженером и первым заместителем генерального директора, а с 1997 года возглавил ММК в качестве генерального директора. В апреле 2005 года стал председателем совета директоров ММК.

Виктор Рашников – доктор технических наук, профессор и автор многих научных исследований и технических разработок, что делает его одним из крупнейших специалистов черной металлургии. Его вклад в развитие отечественной промышленности отмечен государственными наградами. Среди них - ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней, орден Александра Невского и другие государственные награды. В феврале 2022 года, в год 90-летия Магнитки, президент Российской Федерации Владимир Путин также наградил коллектив ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» почетным знаком «За успехи в труде», отметив большой вклад руководителей и работников ММК в развитие металлургической промышленности и высокие производственные показатели комбината.