Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков предлагает чиновникам последовать его примеру и начать шить маски, чтобы защитить людей от коронавируса.

С таким предложением он выступил в своем Телеграм-канале.

"Все мы знаем, что сейчас, в условиях пандемии, в нашей стране существует проблема с нехваткой медицинских одноразовых масок. Их достаточно на учреждения здравоохранения, однако не все жители могут найти в свободной продаже эти средства индивидуальной защиты", - подчеркнул Виталий Безруков.

Чиновник отметил, что несмотря на предпринимаемыми властями меры по приобретению, изготовлению и раздаче масок населению, средств защиты все равно не хватает. Он напомнил, что для эффективного использования масок их необходимо менять три-четыре раза в сутки.

"Решением проблемы может стать изготовление многоразовых масок. Их использование - это не просто наиболее практичный и безопасный способ профилактики заболеваний верхних дыхательных путей, но и более экологичный, ведь на свалки они будут поступать в минимальном количестве", - заметил замминистра экологии региона.

Виталий Безруков рассказал, что вместе со своими друзьями уже занялся изготовлением средств защиты и раздал их всем желающим.

"Я предлагаю своим коллегам, чиновникам, у которых есть возможность, так же, как и мы, самостоятельно изготовить медицинские маски и передать их тем, кому они сейчас необходимы. Причем к этому занятию можно привлекать и детей, сидящих дома. Такое благое дело позволит им отвлечься от уже изрядно надоевших в условиях самоизоляции гаджетов", - написал Виталий Безруков.

Он сообщил также, что сотрудники министерства экологии Челябинской области уже начали изготавливать маски для своих коллег, продолжающих работу и ежедневно взаимодействующим с населением во время рейдов.

"Также думаю, что нужно поддержать наших «производителей», а именно работников ателье и швейных мастерских, которые сейчас находятся на самоизоляции и из-за отсутствия заказов оказались в непростом материальном положении. Поэтому считаю, что заказы на изготовление многоразовых масок поддержат предприятия малого бизнеса, а изготовленные маски помогут людям сохранить здоровье", - уверен Виталий Безруков.

Он также заявил о готовности отдать часть своей зарплаты на изготовление масок и призвал всех желающих бизнесменов, всех неравнодушных жителей поступить так же.