Владимир Гусак: Там, где живут казаки, уклонистов нет

В Челябинской области с каждым годом уменьшается число молодых людей, уклоняющихся от призыва в армию.

По словам заместителя министра общественной безопасности региона Владимира Гусака, категория казаков-призывников – одна из наиболее активных.

«Эти ребята хорошо идут в армию. В местах традиционного проживания казаков в Челябинской области (Уйский, Верхнеуральский районы) в ходе призывных кампаний не возникает конфликтных ситуаций. Там вообще нет никаких проблемных вопросов по поводу призыва. Эти районы всегда выполняют план по призыву. Уклонистов там не было никогда. Во всяком случае за последние семь лет точно», - отметил Владимир Гусак.

Как рассказал военком Челябинской области полковник Андрей Максуров, в свою очередь, призывные комиссии прислушиваются к пожеланиям ребят о местах службы.

«Мы всегда идем на встречу юнармейцам, ребятам-казакам. К казакам есть определенное требование. Мы понимаем, что казаком можно стать и за два дня до призыва, чтобы пойти в 90-ю казачью дивизию (дислоцируется в Чебаркуле – прим.). Так вот, чтобы туда попасть, молодой человек должен являться казаком не менее года и иметь соответствующее удостоверение», - подчеркнул Андрей Максуров.

Владимир Гусак добавил, что призывник должен также предъявить ходатайство казачьего общества – тогда дорога в 90-ю танковую дивизию ему открыта.

«Если же призывник-казак не желает проходить там службу, а хотел бы, скажем, служить в ВДВ и при этом соответствует всем требованиям, которые предъявляются к будущим десантникам, имеет категорию годности А1, то призывная комиссия, конечно, рассмотрит этот вопрос и пойдет навстречу, учтет пожелание призывника», - пояснил Андрей Максуров.

Возвращаясь к уклонистам: военком Челябинской области отметил, что число таковых уменьшается во многом благодаря военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, проводимой в регионе масштабной работе. Кроме того, сегодня далеко не всякий работодатель захочет взять на свое предприятие сотрудника с «волчьим» билетом.

«Также по уклонистам организовано взаимодействие с силовыми структурами. Огромную помощь нам оказывают министерство внутренних дел, федеральная служба безопасности, следственный комитет, прокуратура. Проводим эту работу в комплексе, проводим ежедневно, поэтому число уклонистов минимизируется», - отметил Андрей Максуров.

Он напомнил, что в отношении каждого уклониста СК возбуждает уголовное дело. Дальше дело за судом. Виновному грозит либо штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.

«А служить уклонист будет все равно. Заплатил штраф – пошел в армию: в первых рядах. В осенний призыв у нас были такие случаи. Например, одного южноуральца за уклонение от воинской обязанности суд приговорил к 50-ти тысячам штрафа. Так вот, этот парень, как и другие уклонисты, подлежит призыву в первую очередь – в следующую кампанию», - сообщил Андрей Максуров.

Владимир Гусак рассказал о проводимой в Челябинской области военно-патриотической деятельности, которой занимаются, по его словам, как все государственные органы, так и масса общественных организаций.

«Активное участие в данной работе принимают «Боевое братство», возглавляемое Павлом Борисовичем Шишмаковым, «Морское собрание Челябинской области», руководит которым Валерий Георгиевич Казанцев, Юнармия, куда в нашем регионе входит около десяти тысяч школьников. Юнармия в основном проводит мероприятия, приуроченные ко дням воинской славы России. Таких дней в году немало – у нашей страны очень серьезный боевой путь: славных дат хватает. Огромную работу - в соответствии со своими полномочиями - проводит министерство образования региона, организуя довольно-таки масштабные мероприятия военно-патриотического характера», - отметил Владимир Гусак.

По его словам, в настоящее время в Челябинской области началась работа по созданию регионального центра военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Уже подобрано здание в Чебаркуле, рядом с 90-й дивизией, где на постоянной основе будут проводиться сборы южноуральских школьников. Инициатором данной работы является министерство обороны РФ.