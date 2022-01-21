Владимир Путин наградил трудовой коллектив ММК Почетным знаком «За успехи в труде»

Указом президента РФ Владимира Путина коллектив ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» удостоен почетного знака «За успехи в труде».

Как отмечено в тексте Указа, коллектив ММК награжден «за большой вклад в развитие металлургической промышленности и высокие производственные показатели».

Магнитогорский металлургический комбинат является одним из крупнейших металлургических предприятий России и мира. В этом году ММК отмечает свой юбилей – 1 февраля исполнится 90 лет с того момента, как на первой домне Магнитки был получен первый чугун. Эта дата и считается днем рождения комбината. ММК внес огромный вклад в дело победы советского народа в Великой Отечественной войне: каждый третий снаряд и броня каждого второго танка в годы войны были отлиты из металла ММК.

Магнитка сохранила статус одного из флагманов отечественной индустрии и в мирное время, стабильно развивалась в советский период и вместе со страной вступила в двадцать первый век. За последние два десятилетия на ММК построены современные высокопроизводительные комплексы, ориентированные на удовлетворение нужд ведущих отраслей российской промышленности. Компания является лидером в поставках металлопродукции для трубной отрасли страны, автомобилестроения и судостроения, занимает ведущие позиции на рынке продукции высоких переделов.

Почетный знак РФ «За успехи в труде» был учрежден указом президента в августе 2021 года в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы. Это решение было принято в ответ на многочисленные обращения в Администрацию президента РФ руководителей федеральных ведомств, производственных организаций и учебных заведений с просьбами о восстановлении упраздненного в 1989 году института награждения трудовых коллективов государственными наградами.