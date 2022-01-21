21.01.2022
Южноуральские аграрии будут выращивать больше пшеницы твердых сортов
21.01.2022
Электрику вынесен приговор за смерть ребенка от удара током
21.01.2022
Растет число заболевших ковидом южноуральцев и снижается число выздоровевших
21.01.2022
В «Солнечной долине» завершились областные соревнования по сноуборду
21.01.2022
В Челябинске возбудили дело из-за огромной нелегальной свалки
21.01.2022
ЮУрГУ вошел в топ-20 рейтинга медийной активности M-RATE
Владимир Путин наградил трудовой коллектив ММК Почетным знаком «За успехи в труде»
20.01.2022
ММК вышел на рекордные показатели
17.01.2022
ММК повысил производительность ЭСПЦ
13.01.2022
ММК внедряет цифровые новации для аттестации продукции
12.01.2022
Новая видеоэкскурсия по ММК
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022