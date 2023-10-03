Власть пообещала: подвоз детей Бирюковки и Гусар в школу Кидыша скоро возобновится

Жительница поселка Бирюковский Уйского муниципального района (Челябинская область) пожаловалась главе региона Алексею Текслеру на проблемы с подвозом детей в Кидышевскую школу – своего учебного заведения в Бирюковке нет.

По ее словам, сейчас маленькие жители поселка учатся дома – на дистанте, а все потому, что в данный момент попросту нет водителя, который отвез бы ребят на учебу и вернул домой. Обращение было опубликовано в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте вечером второго октября.

«В прошлом году получили новый автобус (вам большое спасибо!), но он до сих пор стоит (тоже на дистанте), - заметила автор поста, взывая к главе региона. - Директор школы обещала, что со второго октября подвоз детей будет регулярным. Но сегодня (второго октября) выяснилось, что все только на подготовительном уровне. И начнется подвоз через две-три недели. А как нам, родителям, заниматься с детьми, какие мы им дадим знания?! Мы ведь не педагоги! Дистант для директора означает выдачу заданий по интернету, преподавателям нужны готовые ответы к заданиям. Интернет есть не у всех. Помогите организовать нашему директору регулярный подвоз детей! Дети не учатся».

«Дети пропускают учебные занятия, и никто за это не отвечает. Придумали дистанционное обучение, и нет проблем. Дожили, что подвоза до школы не могут организовать», - возмущается в комментариях прочитавшая пост жительница Миасса.

«Школьные автобусы поступают новые, хорошие, но их быстро ухайдакивают. Водители меняются, как перчатки. Для водителя надо сделать достойную зарплату, тогда он будет следить за машиной и дорожить своей работой. А так бесполезно автобусы покупать», - считает еще один участник обсуждения.

В обсуждениях к теме жители выступили с критикой директора школы Кидыша, начальника управления образования Уйского района, местной администрации. Уйский район даже назвали «дном России», где на детей всем наплевать, а объяснения по поводу проблем с подвозом школьников прокомментировали так: «В Уйском районе, кажется, началась пандемия вранья».

Возмущаться местные начали после того, как в комментариях к жалобе отметились власти Уйского муниципального района, сообщившие следующее:

«Автобус МКОУ «Кидышевская СОШ» был получен в марте 2023 года. В связи с отсутствием водителя подвоз осуществлялся транспортом другой близлежащей школы. Со второго октября 2023 года водитель данной школы находится на больничном. Учащиеся на период больничного переведены на дистанционное обучение. В Кидышевской СОШ 25 сентября приступил к работе новый водитель. После получения всех необходимых документов для работы подвоз будет осуществляться регулярно».

За более подробной информацией в райадминистрации посоветовали обратиться к начальнику управления образования Уйского муниципального района Сергею Чиганову.

«В Уйском районе две близлежащие образовательные организации - Аминевская и Кидышевская школы. В Кидышевской школе до недавнего времени вообще водителя не было, и мы спасались тем, что детей, живущих в Бюрюковском и Гусарах, подвозил аминевский автобус. В село Аминево возят детей лишь из одного населенного пункта – деревни Магадеево. До настоящего времени водитель автобуса приезжал в Магадеево, забирал там детей, отвозил в Аминево учиться и ехал за школьниками в поселок Бирюковский и деревню Гусары, чтобы отвезти в Кидыш», - пояснил агентству «Урал-пресс-информ» Сергей Чиганов.

Он подчеркнул, что дистанционно дети Бирюковки и Гусар учатся лишь второй день. Отметим, это 22 ученика первых-одиннадцатых классов.

«Еще раз отмечу, что 25 сентября мы нашли водителя на автобус в Кидышевскую школу. Уже 29 сентября он поставил автобус на учет. Это совершенно новое транспортное средство, приобретенное на средства федерального бюджета. В день своего трудоустройства, 25 сентября, водитель – чтобы иметь доступ к автобусу – заказал карту водителя для тахографа. Эта карта делается в течение 15 дней. По факту уже завтра, четвертого октября, к нам приезжает обслуживающая организация, которая будет стыковать тахограф с картой водителя, то есть программировать устройство, чтобы водитель мог приступить к работе», - отметил Сергей Чиганов.

По его словам, полноценный подвоз ребят в школу будет начат в ближайшие дни – с большой долей вероятности, в первой декаде октября.

Также чиновник заявил, что на дистанте дети в районе подолгу не находились никогда, кроме периода пандемии.