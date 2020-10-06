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Власти Челябинска готовы предоставить жильцам дома на Сталеваров маневренное жилье

Общество
Сегодня, 14:38
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Автор: 
Евгения Александрова

В администрации Челябинска прокомментировали ситуацию с затопленным кипятком жилым домом в Металлургическом районе, расположенным по адресу: улица Сталеваров, 86-А.

Городские власти готовы предоставить всем жильцам жилье в маневренном фонде. Об этом заявили в пресс-службе челябинской мэрии.

Напомним, в результате ЧП – на крыше старого барака лопнули трубы – в доме вчера, пятого октября, случилось настоящее наводнение, потолки обвалились, вся техника жильцов вышла из строя. Теперь в доме нет ни электричества, ни воды, ни тепла.

Попавшие в беду жители сегодня, шестого октября, рано утром обратились за помощью к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Пост - настоящий крик души – был опубликован в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте.

Жительница первого подъезда многострадального дома, ее зовут Любовь, рассказала о том, в каких ужасных условиях живут здесь люди. Внутри все держится на честном слове.

Не выдержав холода в квартире, челябинка уехала в сад, где у нее есть печка. Там она переживает коммунальную катастрофу.

Самой Любови еще повезло – ее квартира осталась сухой.

«Весь удар приняла на себя пятая квартира, где живет Татьяна. Труба идет по задней стенке дома, прорвало там. Вторая квартира также оказалась затоплена. Мы туда сразу попасть не смогли – хозяин лежит в больнице. После ЧП туда пришли его отец и сестра. Схватили в охапку ноутбук и - бежать. Наверное, больше ничего взять не успели. Когда кипяток льется, мало приятного, конечно», - посетовала горожанка.

По словам жительницы дома, в нем 12 квартир, по шесть в подъезде. Во всех квартирах живут люди.

«Наш дом признали аварийным в конце 2017-го года. Московская комиссия тогда у нас была, у каждого жильца есть соответствующая бумага на руках. Говорили, что расселять нас будут в 2020-м году. А теперь мы узнали, что это случится не раньше 2021-го. А ведь у нас в доме все на подпорках держится. В нашем, первом, подъезде потолки на подпорках (досками подперты, чтобы не рухнули). Во втором подъезде лестница стоит на подпорках, на брусах. Вторые этажи все без потолков. Балкон в шестой квартире рухнул. Да ужас что творится, надо все это видеть своими глазами!» - отметила жительница разрушающегося дома.

В мэрии Челябинска сообщили, что дом действительно был признан аварийным около трех лет назад, в 2017-м. По данным комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) города, расселение дома намечено на следующий год. Жилые помещения для его обитателей еще не приобретены. Поэтому пока выходом из ситуации городские власти считают переезд челябинцев в маневренный фонд.

А вот что говорят в челябинской мэрии о самой коммунальной аварии.

«В связи с аварийной ситуацией на доме было перекрыто водоснабжение, но жители открыли его самовольно. Вчера, пятого октября, случилось повреждение верхней разводки на чердаке, в результате чего произошло подтопление квартир. На место выехала комиссия под руководством заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова. Попасть в квартиры для оценки ущерба пока не удалось. Ведутся работы по устранению повреждения и восстановлению холодного водоснабжения. На доме размещены объявления с информацией, куда и по каким вопросам собственники могут обратиться», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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