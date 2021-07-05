05.07.2021
Власти Челябинска пообещали жителям Ленинского района сухие улицы во время паводка
05.07.2021
ММК: курс на развитие промышленного туризма
05.07.2021
В Челябинске за неделю число безработных уменьшилось на несколько сотен
05.07.2021
Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки «Леонардо да Винчи. Универсальный человек»
05.07.2021
Глава Аргаяшского района Игорь Ишимов привился от ковида
05.07.2021
В Увельском районе четвертые сутки ищут пропавшую пенсионерку, больную диабетом
Власти Челябинска пообещали жителям Ленинского района сухие улицы во время паводка
05.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Котова потребовала закрыть все открытые канализационные люки
05.07.2021
В Челябинске стартует третий этап опрессовки
28.06.2021
В Челябинске начинается третий этап опрессовок
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021