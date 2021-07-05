Власти Челябинска пообещали жителям Ленинского района сухие улицы во время паводка

Власти Челябинска пообещали жителям частного сектора Ленинского района сухие улицы во время весенних паводков – в настоящее время в Первом Плановом поселке, жители которого не первый год страдают от сезонных затоплений, строят новый канализационный коллектор.

К возведению важного объекта подрядчик – ООО «Подземные коммуникации» - приступил в июне. Закончить работы организация должна – согласно условиям муниципального контракта – до 30-го сентября текущего года. Проектные работы управление капитального строительства Челябинска выполнило в 2019-м.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, появление нового канализационного коллектора позволит решить многолетнюю проблему водоотведения на улицах Барановической, Эстонской и Толстого.

«Просим жителей домов, попадающих в зону строительных работ, отнестись с пониманием к временным неудобствам», - обратились городские власти к горожанам.