Власти Магнитогорска поддерживают любовь горожан к баням

Вчера, 27 октября, депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) приняли решение, что пенсионеры и в будущем году смогут посещать бани со скидкой.

Эта льгота очень востребована у возрастных магнитогорцев. В 2019 году по льготной цене в баню сходили более 5 тысяч горожан на сумму более трех миллионов рублей. За девять месяцев текущего года в банях побывали почти четыре тысячи жителей на сумму 1,5 миллиона рублей. И на следующий год в бюджете заложены средства для предоставления льгот на посещение бань.

Льготные услуги предоставляются на основании социальной карты жителям Магнитогорска: женщинам в возрасте более 55 лет и мужчинам старше 60. При посещении бани горожанин предъявляет социальную карту и оплачивает не более 60 процентов стоимости. Льгота предоставляется на посещение общих отделений бань не более четырех раз в месяц.

Спикер городского собрания Александр Морозов акцентировал внимание на соблюдение мер безопасности в общественных банях в сложившихся условиях пандемии. Ведь льгота рассчитана на пенсионеров, а они как раз находятся в основной группе риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Администрация заверила, что контроль осуществляет непосредственно само предприятие, оказывающее услугу. Сотрудники бань следят за своевременной санобработкой помывочных помещений, а также за количеством посетителей.