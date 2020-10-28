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Власти Магнитогорска поддерживают любовь горожан к баням

Общество
Сегодня, 14:36
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Вчера, 27 октября, депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) приняли решение, что пенсионеры и в будущем году смогут посещать бани со скидкой.

Эта льгота очень востребована у возрастных магнитогорцев. В 2019 году по льготной цене в баню сходили более 5 тысяч горожан на сумму более трех миллионов рублей. За девять месяцев текущего года в банях побывали почти четыре тысячи жителей на сумму 1,5 миллиона рублей. И на следующий год в бюджете заложены средства для предоставления льгот на посещение бань.

Льготные услуги предоставляются на основании социальной карты жителям Магнитогорска: женщинам в возрасте более 55 лет и мужчинам старше 60. При посещении бани горожанин предъявляет социальную карту и оплачивает не более 60 процентов стоимости. Льгота предоставляется на посещение общих отделений бань не более четырех раз в месяц.

Спикер городского собрания Александр Морозов акцентировал внимание на соблюдение мер безопасности в общественных банях в сложившихся условиях пандемии.  Ведь льгота рассчитана на пенсионеров, а они как раз находятся в основной группе риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Администрация заверила, что контроль осуществляет непосредственно само предприятие, оказывающее услугу. Сотрудники бань следят за своевременной санобработкой помывочных помещений, а также за количеством посетителей.

 

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Теги
Александр Морозов
баня
Магнитогорск
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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