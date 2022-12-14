Внешний вид остановок и ограждений на Цвиллинга не нравится челябинцам

Новые остановочные павильоны на улице Цвиллинга в Челябинске, установленные в этом году, уже выглядят не лучшим образом: неряшливо.

Почти на всех объектах по обе стороны от трамвайных путей «красуются» частично ободранные объявления, рекламные афиши, а еще остановки очень грязные – стекло на них покрылось плотным слоем серо-коричневой грязи, а ведь еще только начало зимы.

Под стать остановкам и экранные ограждения на Цвиллинга, изготовленные из монолитного поликарбоната: они тоже очень грязные, на них запросто можно рисовать. Одним словом, получилось именно то, о чем челябинцы заявляли сразу после установки ограждений и стеклянных остановок, а говорили горожане о том, что все это великолепие, появившееся посреди очень оживленной дороги, постоянно будет покрыто слоем пыли.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» задавало городским властям вопрос по поводу очистки ограждений и мойки остановочных комплексов: кто будет следить за чистотой объектов, с какой периодичностью их будут мыть и с помощью какой техники. На это в мэрии (запрос отправляли на имя заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова) ответили кратко и очень туманно: «Очистка ограждений, мойка остановочных комплексов будет выполняться согласно утвержденному графику работ».

Также в администрации сообщили, что за содержание остановочных комплексов на Цвиллинга отвечает подведомственная организация комитета дорожного хозяйства Челябинска – МБУ «Геоцентр». Это же учреждение должно следить за чистотой экранных ограждений.

Напомним, в рамках муниципального контракта по ремонту участка Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Торговой на улице Цвиллинга обустроили 12 посадочных площадок с остановочными павильонами (в обоих направлениях). Новые комплексы были установлены на следующих остановках: площадь Революции, улица Тимирязева, городской сад имени «Пушкина», улица Орджоникидзе, улица Евтеева, стадион «Локомотив».