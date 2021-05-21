Во Всемирный день окружающей среды челябинцев приглашают на «Зеленый Марафон»

Сбербанк в девятый раз проводит «Зеленый Марафон». В этом году он состоится пятого июня, во Всемирный день окружающей среды, и охватит 180 городов. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России к участию в экологических инициативах.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка, в Челябинске старт главному забегу будет дан в Парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Длина дистанции составляет 4,2 километра, поэтому принять участие в забеге может каждый, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. На сайте проекта уже зарегистрировались сотни челябинцев. Пройдут также детские забеги, а для поклонников скандинавской ходьбы впервые предусмотрена отдельная дистанция. Участие в марафоне бесплатное, но требует предварительной регистрации.

Старт работы площадок в 9:00. Для тех, кто придет на «Зеленый марафон» поддержать спортсменов пятого июня, на территории ЦПКиО будут организованы развлекательные зоны с играми, квестами и конкурсами. Кроме того, во всех городах, где проходит марафон, в том числе и Челябинске, организованы социальные и экологические акции. В их числе — городские субботники, посадка зеленых аллей, благоустройство территорий, установка скамеек, сбор мусора на переработку и многое другое.

«Зеленый Марафон – большой спортивный и семейный праздник. Мы специально подготовили самые разные активности, в том числе и площадки для детей. На марафон также зарегистрировалось много корпоративных команд – это показывает, что компании в Челябинской области ответственно относятся к экологии и здоровью сотрудников. Пробежать дистанцию — не единственная цель мероприятия. Мы поднимаем глобальные вопросы, связанные с экологическим развитием региона. Не сомневаюсь, что Зеленый Марафон Сбера станет одним из самых ярких событий этого лета», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Регистрация продлится до 28 мая на сайте Зеленого марафона.