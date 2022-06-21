Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние

Во вторник, 21 июня, наступит День летнего солнцестояния. В Северное полушарие он принесет астрономическое лето, а в Южное полушарие – зиму. В Челябинской области уже началось «Аркаимское солнцестояние».

«21 июня 2022 года в 12 часов 14 минут по московскому времени (в 14 часов 14 минут по местному – прим. ред.) наступит летнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира», - сообщили в московском планетарии.

В Северном полушарии в день летнего солнцестояния наблюдается самый длинный световой день и самая короткая ночь. В Челябинской области продолжительность светлого времени суток составит 17 часов 25 минут.

«В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет «держать эту высоту», словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца», - поясняют в планетарии.

Во вторник и среду на Южном Урале солнце взойдет в четыре часа 14 минут, закат будет в 21 час 39 минут. Затем солнце начнет спускаться ниже над горизонтом, делая световой день короче. В день зимнего солнцестояния продолжительность светового дня в Челябинской области составляет всего семь часов восемь минут.

Летнее солнцестояние происходит в тот момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. Другими словами, в это время наша планета повернута практически все своим Северным полушарием на светило.

Считается, что день летнего солнцестояния обладает особой магией и энергетикой.

В день летнего солнцестояния традиционно часть жителей приезжает в историко-культурный заповедник «Аркаим». В 2021 году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Аркаиме не проводилось никаких массовых мероприятий в период с 18 по 23 июня. В 2020 году ковид также не позволил туристам посетить древнее поселение.

В 2022 году в Аркаиме с 16 часов 20 июня до 10 часов 22 июня пройдет Карнавал современного искусства «Аркаимское солнцестояние». Программа мероприятий очень насыщена. В понедельник, 20 июня, состоялось открытие на центральной площади туристического лагеря Заповедника Аркаим. Специально для Карнавала художники Михаил и Вячеслав Рошняки приготовили инсталляцию «Зеркала времени».

Во вторник, 21 июня, на Карнавале пройдут мастер-классы по игре на различных музыкальных инструментах, можно попробовать поиграть на каждом: на глюкофоне, диджериду, этнических барабанах, бубнах. И своеобразный народный оркестр состоится в рамках ЭтноджемЪ. В Музее состоится открытый лекторий.

В рамках Карнавала состоится показ нового уральского кино «Человек в поисках смысла: короткие метры о смысле жизни, пути, вере». Подготовлены сюрпризы и для самых маленьких посетителей.

На закате 21 июня (в 20 часов 30 минут) пройдет необычное карнавальное шествие. Белые феи Уличного театра «Легкие крылья» наполнят пространство Аркаима и пойдут на гору Шаманку, провожать солнце перед самой короткой ночью в году. Гостей также приглашают совершить это традиционное восхождение на гору.

Карнавал завершится 22 июня в четыре утра музыкальным перфомансом «Рассвет» на горе Любви.

Многие народы отмечают День летнего солнцестояния. Так, у славян в этот день было принято совершать омовение в естественных водоемах, однако жители холодных регионов купались в бане.

Славяне посвящали этот день самому главному летнему празднику – Купале. Правда, сегодня день Ивана Купалы уже не совпадает с днем летнего солнцестояния из-за перехода на новое летоисчисление.

В обычаи празднования дня летнего солнцестояния вплетено много семейно-брачных мотивов, а также гадания. Гадали и девушки, и парни, часто используя для этой цели различные цветы и растения (чаще всего зверобой), иногда и какие-нибудь предметы.

Особо значимым считался канун праздника. На закате разжигали костры, в центре костра устанавливался шест, на который насаживали колесо или смоляную бочку. В некоторых регионах подожженные колеса или бочки скатывали с гор. Это символизировало солнцеворот. Все прыгали через костры, пели обрядовые песни. Девушки обменивались венками из цветов.

Считается, что, если кто-то найдет в этот день цветок папоротника его, то получит волшебные способности. Научится понимать язык животных и видеть клады, становиться невидимым и открывать любые замки.

На летний праздник существует множество примет. Если утром много росы, урожай обещает быть обильным. Плохая погода - к неурожаю. Если в ночь на солнцестояние небо будет звездным, в начале осени ожидается грибное изобилие. Тем, кто встретит рассвет на природе, здоровье и силы на весь год обеспечены. Если парень в этот день обольет девушку, вскоре они поженятся.

Считалось, если в этот день загадать желание, оно непременно сбудется.

В зависимости от сдвига календаря, летнее солнцестояние бывает 20 или 21 июня в Северном полушарии и 21 или 22 декабря в Южном полушарии.