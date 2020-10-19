Во вторник в Челябинске простятся с заслуженным врачом и заслуженным артистом, жизнь которых оборвал ковид

Во вторник, 20 октября, состоятся церемонии прощания с двумя известными жителями Челябинска – заслуженным врачом Николаем Тарасовым и заслуженным артистом России Валерием Михелем.

В пятницу, 16 октября, на 68-м году жизни скончался директор оркестра Челябинского театра оперы и балета, заслуженный артист России Валерий Михель. Коронавирус стал сопутствующим к основным заболеваниям Валерия Александровича.

«Церемония прощания с Валерием Александровичем Михелем состоится 20 октября с 14.00 до 15.00 в фойе Челябинского театра оперы и балета», - сообщается на сайте театра.

В субботу, 17 октября, коронавирус оборвал жизнь выдающегося ученого, врача, уролога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача Туркменской ССР, заслуженного деятеля науки РФ, почетного гражданина Челябинска Николая Тарасова.

Прощание с Николаем Ивановичем состоится 20 октября с 13 до 15 часов в библиотеке бывшего института усовершенствования врачей (пр. Победы, 287).

«Для отца всю жизнь главный приоритет- жизнь и здоровья пациента, - написал на своей странице сын Николая Тарасова Андрей. - Я очень вас прошу, если вы болеете или сидите в карантине, оставайся дома, поберегите себя и окружающих. Я и близкие просим соблюдать вас масочный режим, надеюсь иллюзий больше нет».

Напомним, на прошлой неделе коронавирус унес жизнь актрисы Челябинского театра драмы имени Наума Орлова, заслуженной артистке России Марины Аничковой. Ей было 67 лет.