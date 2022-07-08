Водителей Челябинска ждут массовые проверки

Сегодня, восьмого июля, на территории Челябинска Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей группами нарядов ДПС на предмет выявления грубых нарушений правил дорожного движения, а также выявления и пресечения преступлений.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что подобные мероприятия направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения, не занимают много времени у водителей и будут проводиться на постоянной основе.

Водителям также стоит помнить, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок от полутора до двух лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей. При повторном совершении данного нарушения предусмотрена уголовная ответственность, за данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.