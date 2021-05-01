Водителей и кондукторов будут штрафовать за то, что выгоняют детей без денег из транспорта

Сегодня, первого мая, вступил в силу закон об административной ответственности за принудительную высадку из транспорта несовершеннолетнего, следующего без сопровождения взрослых



В последнее время участились случаи, когда детей высаживают из общественного транспорта. Особенно остро этот вопрос стоит зимой, в холодное время года. Подобные действия могут подвергнуть риску жизнь и здоровье детей.

«С целью предотвращения таких ситуаций Федеральным законом от 20.04.2021 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» статья 11.33 дополнена частью 2.1.

Законодателем указано, что в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, не подтвердившего оплату проезда, либо право на бесплатный или льготный проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, и если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния, на водителя может быть наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, в Челябинске в марте школьника выгнали из общественного транспорта, потому что у него не оказалось денег на транспортной карте, чтобы оплатить проезд. Восьмикласснику пришлось пешком идти до дома бабушки, чтобы взять у нее деньги и добраться до школы.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске восьмого февраля 2021 года контролеры высадили из трамвая №3 детей за то, что они потеряли билеты. Проезд ими был оплачен, но при проверке они не смогли предъявить билеты. Дети могли их просто потерять. Пассажиры убеждали проверяющих, что ребята оплачивали проезд, но контролеры не поверили - и детей в мороз высадили из общественного транспорта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля внес поправки в федеральное законодательство, касающиеся устава автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Кондукторы и водители теперь не имеют права высаживать детей, если они не смогли оплатить проезд.

Законопроект вступил в законную силу первого мая.