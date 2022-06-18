Воины Росгвардии вернулись домой после «донбасской» командировки

В Челябинске сегодня, 18 июня, рано утром встретили южноуральских бойцов Росгвардии - участников специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Поезд с росгвардейцами прибыл на железнодорожный вокзал столицы области в субботу около шести часов утра. Героев встречали заместитель командующего Уральским округом ВНГ РФ генерал-майор Владимир Бескровный, начальник управления Росгвардии по Челябинской области генерал-майор полиции Александр Ясинский, министр общественной безопасности региона Светлана Костина, а также представители духовенства православной и мусульманской конфессий.

Всё прошло по-военному организованно, чётко и быстро: после выгрузки из вагонов бойцы построились у привокзальной часовни. На многих была чёрная форма, некоторые вышли из поезда в камуфляже. Все в руках сжимали штатное оружие – автоматы и пулемёты.

Выступившие перед строем генералы поблагодарили парней за честное исполнение боевых задач и своего долга. Они сказали, что место повоевавших бойцов уже заняли по ротации другие части. О потерях и месте прохождения службы южноуральцев никто ничего не сказал, пока это «военная тайна».

Теперь, как пояснили в пресс-службе Росгвардии, ребятам предстоит отдых, ведь в реальной военной обстановке они были с конца февраля – почти четыре месяца. Нуждающихся командование округа готово обеспечить путёвками в санатории.