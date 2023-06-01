«Волонтерская рота» провела в Челябинске акцию в поддержку СВО

В Челябинске на площадке возле ДК «Станкомаш» прошла акция «Мы вместе» в поддержку Чебаркульской танковой дивизии. Ее организатором выступила молодежная организация «Волонтёрская рота».

Более 300 волонтеров собрались, чтобы привлечь внимание горожан к необходимости оказания помощи бойцам на передовой. Они предлагали всем желающим оставить свои пожелания для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации.

Челябинцы могли выразить свою поддержку бойцам, написав теплые слова на воздушных шарах или специально установленном стенде. Как отметили волонтеры, горожане активно откликнулись на патриотическую акцию.

«Сейчас для военнослужащих, которые борются за общее светлое будущее, важны любые слова поддержки с Родины, а внимание земляков дает им силы выстоять в трудное время», - пояснил начальник Челябинского регионального штаба «Волонтерская рота» Георгий Пономаренко.

В завершение акции волонтеры развернули плакат со словами поддержки. Все происходящее они снимали на видео, чтобы в дальнейшем показать его военнослужащим, находящимся на фронте. Так, по задумке волонтеров, каждый боец сможет ощутить поддержку земляков.

Акция проводилась в рамках фестиваля добровольчества. На ней все желающие могли вступить в ряды волонтеров, заполнив специальную анкету.