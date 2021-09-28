Волонтеры ЮУЖД очистили территорию вокруг «Европы-Азии»

Волонтеры Южно-Уральской железной дороги рамках экологической акции привели в порядок территорию вокруг обелиска «Европа-Азия», расположенного на федеральной трассе М-5 в Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, за два часа работы волонтеры ЮУЖД из числа работников и ветеранов, а также студентов Челябинского института путей сообщения собрали 65 мешков мусора.

Специалисты Южно-Уральской магистрали регулярно участвуют в экологических акциях, направленных на сохранение окружающей среды. В их числе ежегодная экологическая акция по сбережению энергоресурсов «Час Земли», международная акция «Сад Памяти» по созданию «зелёных» памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, всероссийская акция «Вода России» по сохранению уникальных природных объектов.

Напомним, обелиск «Европа-Азия» - стела из нержавеющей стали на высоком каменном основании – был установлен в 1987 году на федеральной трассе М-5 в месте, где она пересекает хребет Урал-Тау между городами Златоуст и Миасс. Надписи с названиями частей света расположены не так, как на абсолютном большинстве обелисков, а «наоборот». На европейской стороне стелы - надпись «Азия», на азиатской – «Европа». Автор макета - архитектор Сергей Побегуц.

ФОТО: ЮУЖД