Вопросы и ответы по стимулирующим выплатам медикам за вакцинацию от ковида

Министерство здравоохранения Челябинской области ответила на наиболее актуальные вопросы по стимулирующим выплатам медицинским работникам за проведения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Постановление о порядке выплат подписал губернатор Алексей Текслер четвертого октября 2021 года.

- С какого числа будут производиться стимулирующие выплаты?

- В соответствии с утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 года № 1396 выплаты осуществляются с 27 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года.

- Кто может претендовать на выплаты?

- В соответствии с пунктом 14 постановления правительства РФ выплаты осуществляются медицинским организациям, подведомственными органам исполнительной власти, то есть министерству здравоохранения Челябинской области.

Выплаты стимулирующего характера положены только медицинским работникам, прошедшим обучение (пункт 13 Постановления правительства).

- Сколько средств будет направлено на стимулирующие выплаты за вакцинированных от ковида и из каких источников?

- В соответствии с распоряжением правительства РФ от 09.09.2021 г. № 2512-р в 2021 году Челябинской области предусмотрено выделение средств из федерального бюджета в размере 228 миллионов 360,5 тысячи рублей.

Из областного бюджета выделена аналогичная сумма - 228 миллионов 360,5 тысячи рублей по распоряжению правительства Челябинской области от 21.09.2021 г. № 687-рп. Всего выделено из областного и федерального бюджетов 456 миллионов 721 тысяча рублей.

- Каков размер стимулирующей выплаты?

- 200 рублей за одного вакцинированного пациента

- Будет ли зависеть размер выплаты от того, какой компонент вакцины вводится (первый или второй)?

- В случае проведения вакцинации двухкомпонентной вакциной размер выплат составит по 100 рублей за одного привитого человека с учетом районного коэффициент. Аналогичная сумма и за второй этап. Обе выплаты будут проведены после завершения второго этапа вакцинации человека

В случае проведения вакцинации однокомпонентной вакциной сумма за одного вакцинированного составит 200 рублей.

- Будет ли отличатся оплата, для врача и медсестры?

- Оплата не отличается. В проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции в сумме 200 рублей за одного вакцинированного, производится пропорционально поделенной равными долями между медицинскими работниками, участвующие в проведении вакцинации.

Выплаты стимулирующего характера учитываются при расчете среднего дневного заработка для оплаты отпусков, выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медикам, участвовавшим в вакцинации.

- Зависит ли отплата от того, где проводится вакцинации (в медучреждении или на выезде), в какой день (будни или выходные)?

- Вакцинация может проводиться в медицинских учреждениях, предприятиях, торгово-развлекательных центрах и тому подобное, в любой день. Оплата от этого не зависит.

- Определен ли период выплат?

- Выплата производится до 31 декабря 2021 года включительно. Целевые субсидии на проведение выплат перечисляются медицинским учреждениям. При этом они обязаны соблюдать ряд условий (в том числе по проценту привитых).