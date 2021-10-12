Медики Челябинской области будут получать доплаты за каждого вакцинированного от ковида

Медицинские работники Челябинской области будут получать стимулирующие выплаты за проведения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее постановление областного правительства, определяющее порядок предоставления медучреждениям субсидий на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера медработникам, участвующим в проведении вакцинации от ковида, подписал губернатор Алексей Текслер четвертого октября 2021 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Целевые субсидии получат областные государственные бюджетные и автономные учреждения.

В случае проведения вакцинации двухкомпонентной вакциной размер выплат составит по 100 рублей за одного привитого человека с учетом районного коэффициент. Эта сумма будет пропорционально поделена равными долями между медработниками, участвующими в проведении первого вакцинации. Аналогичная сумма и за второй этап. Обе выплаты будут проведены после завершения второго этапа вакцинации человека

В случае проведения вакцинации однокомпонентной вакциной сумма за одного вакцинированного составит 200 рублей (также делится на всех, задействованных в вакцинации).

Выплаты стимулирующего характера учитываются при расчете среднего дневного заработка для оплаты отпусков, выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медикам, участвовавшим в вакцинации.

Для получения целевой субсидии медучреждение не должно иметь просроченной задолженности по денежным обязательствам перед областью и долгов по уплате налогов, сборов, задолженности по возврату бюджетных инвестиций.

Кроме того, в документе подчеркивается, что субсидии предоставляются в случае выполнения «процента планового числа вакцинаций населения против новой коронавирусной инфекции, установленный для учреждения».

Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27 августа текущего года, и действует до 31 декабря 2021 года.

Напомним, ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт отмечала, что Челябинской области на стимулирующие выплаты медикам выделено из федерального бюджета 288 миллионов рублей на при таком же софинансировании из областного бюджета.

Планировалось к сентябрю привить 60% взрослого населения региона, сформировать коллективный иммунитет к ковиду. Но этого показателя достичь не удалось. Привито почти 900 тысяч человек.

С 11 октября в регионе введена обязательная вакцинация от ковида для отдельных категорий работников.

Эпидемиологи считают, что для полного контроля над эпидемией ковида и остановки циркуляции вируса нужно увеличить (к ноябрю) охват вакцинированных минимум до 80% от всего населения (а не только взрослого, в том числе учитываются переболевшие и ревакцинированные жители), а в идеале – 95%. Детей от ковида пока не прививают.