16.12.2021
Пушкинская библиотека приглашает всех желающих на «Уральское чаепитие»
16.12.2021
В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок
16.12.2021
К жителям северо-запада Челябинска вернулась вода
16.12.2021
В Челябинске состоится турнир по гандболу памяти бойца ОМОН Андрея Петрякова
16.12.2021
До конца года большинство ковидных баз в Челябинской области вернут в плановую помощь
16.12.2021
«Ростелеком» и ПФР подвели итоги Всероссийского конкурса «Спасибо интернету»
Война продолжается: челябинские вандалы перешли в наступление
14.12.2021
Судьба нового генплана Челябинска решится через неделю
13.12.2021
Наталья Котова указала подчиненным на существующие в Челябинске проблемы
13.12.2021
Наталья Котова объявила «войну» челябинским вандалам
13.12.2021
Главы районов Челябинска и их заместители будут работать все новогодние праздники
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021