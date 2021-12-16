Война продолжается: челябинские вандалы перешли в наступление

В Челябинске новогодние арт-объекты подверглись атаке вандалов. От рук злоумышленников пострадали веер у органного зала «Родина» и светящийся шарик в сквере «Сигнал».

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-службы городской администрации Анна Фалалеева, испорченный неизвестными новогодний шар уже восстановили.

В комитете дорожного хозяйства Челябинска сетуют, что главный праздник года еще не успел начаться, а вандалы уже начали ломать декоративные фигуры и портить праздничную иллюминацию. Рушат, обрывают провода – такое ощущение, что эти люди ненавидят красоту.

Челябинские власти призывают горожан бережно относиться к муниципальному имуществу.

«Если вы стали свидетелями указанных актов вандализма, просим проявлять гражданскую активность и незамедлительно обращаться в полицию», - отмечают в КДХ Челябинска.

В этом году в южноуральской столице появилось немало действительно прекрасных праздничных арт-объектов. К сожалению, светящиеся конструкции очень хрупки и совершенно беззащитны – любой вандал сможет справиться с ними одной левой.

Напомним, всего несколько дней назад, на аппаратном совещании в мэрии, глава Челябинска Наталья Котова жестко высказалась в адрес вандалов, которые портят чужой труд и уродуют город. К борьбе со злоумышленниками она попросила подключиться начальника УМВД России по городу Челябинску Сергея Миронова.

Бурную реакцию мэра вызвало происшествие на набережной озера Смолино в Ленинском районе – в ночь с 11-го на 12-е декабря неизвестные в масках срубили четырехметровую ель, украшавшую новое общественное пространство. Свое злодеяние они совершили прямо под камерой видеонаблюдения.