Наталья Котова объявила «войну» челябинским вандалам

Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 13-го декабря, жестко высказалась в адрес вандалов, которые портят чужой труд и уродуют город. К борьбе со злоумышленниками она попросила подключиться начальника УМВД России по городу Челябинску Сергея Миронова.

Обращаясь к главному полицейскому южноуральской столицы, она отметила, что противостояние проявлениям вандализма – сегодня самый актуальный для Челябинска вопрос.

«Нам, наверное, надо сначала покрыть весь город камерами и только потом продолжать заниматься благоустройством и озеленением. Вандалы не перестают совершать противоправные действия, и нам скоро не оставят выбора. Делаем новые остановки – их разбивают, колодцы – открывают, крышки – воруют, деревья – вырубают. Вот, например, кому понадобилась четырехметровая ель? Дома что ли решили ее поставить? В масках, под видеокамерами, пришли в половину второго ночи и срубили дерево. Зачем это было делать?! Для чего?!» - задалась вопросом Наталья Котова, комментируя случившееся в Ленинском районе.

Она отметила, что, получается, от действий вандалов не защищены даже общественные пространства, где установлены камеры видеонаблюдения.

«Очень хорошо понимаю Александра Евгеньевича Орла. Старались сделать красиво - и для детей, и для взрослых, старались успеть побыстрее, чтобы людям было приятно гулять на новой набережной, а закончилось тем, что неизвестные срубили там деревья. Просьба подключиться к этой теме», - обратилась Наталья Котова к Сергею Миронову.

Глава Челябинска предложила провести отдельное совещание по видеокамерам, подчеркнув, что их установка на всех общественных пространствах – еще не решение проблемы.

«Будем думать, как ее решить», - сказала Наталья Котова.

Также мэр города обратилась к жителям Челябинска с просьбой не оставаться в стороне и содействовать правоохранительным органам в розыске злоумышленников. Градоначальница подчеркнула, что нормальных, законопослушных граждан в южноуральской столице большинство, и помощь жителей в борьбе с вандализмом может оказаться очень существенной.

«Что бы вандалы ни творили, мы все равно сделаем наш город красивым, благоустроенным, современным и зеленым», - заявила Наталья Котова.

Сергей Миронов взял поручения главы Челябинска в работу.

«Материалы по Ленинскому отделу полиции берем на особый контроль. Будем работать по ним так же, как ранее работали по кражам люков, по разбитым остановкам. Будем раскрывать», - пообещал главный полицейский города.

Также Сергей Миронов сообщил, что сегодня даст поручение по внесению корректировок в организацию работы по системе единой дислокации, особенно - в утренние и ночные часы.

«Усилим охрану общественного порядка на территории города. К работе привлечем сотрудников ППС, ГИБДД. Примем все необходимые меры», - заверил мэра начальник УМВД России по городу Челябинску.