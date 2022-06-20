Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске появилась велодорожка

Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске, на территории будущего сквера, появилась велосипедная дорожка.

Об этом сегодня, 20-го июня, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«В первую очередь, по нашему требованию подрядчик выполнил асфальтирование велодорожки, чтобы людям было удобно. Сейчас пешеходы пользуются ей как пешеходной дорожкой», - отметил Виктор Ереклинцев.

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Глава района подчеркнул, что работы по благоустройству территории рядом с челябинской «Юностью» - в рамках заключенного контракта - ведутся полным ходом.

«На первой части уже выставили поребрик, монтируется плитка. Что касается освещения: первая часть – уже проложены коммуникации, установлены закладные. Сейчас электрики работают по второй части. Также приступили к работе озеленители – вдоль Свердловского проспекта высажены первые липы», - рассказал Виктор Ереклинцев.

Кроме того, на данном объекте ведутся работы по планировке участков под будущие газоны.

Напомним, сквер у «Юности» создается в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». В качестве объекта благоустройства эту территорию выбрали сами челябинцы.