20.06.2022
Парламенты Челябинской и Ленинградской областей укрепляют сотрудничество
20.06.2022
В Европе Путина назвали «новым боссом» и прокляли Вашингтон
20.06.2022
«Ростелеком» обеспечил еще 25 тысяч снежинцев скоростным оптическим интернетом
20.06.2022
В Челябинске преобразился въезд на подземную парковку на Елькина
20.06.2022
Дезертирам и ушедшим в «самоволку» военнослужащим Челябинского гарнизона рекомендуют «сдаться» добровольно
20.06.2022
На Аркаиме появился гигантский Созерцатель, на подходе – Жар-птица
Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске появилась велодорожка
15.02.2022
В Челябинске определен исполнитель контракта на установку малых архитектурных форм рядом с «Юностью»
08.02.2022
В Челябинске заключены контракты на благоустройство и озеленение территории рядом с «Юностью»
24.12.2021
Челябинцам показали, как будет выглядеть территория рядом с «Юностью»
11.11.2021
Наталья Котова порадовала челябинцев новостями о будущем дворца спорта «Юность»
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022