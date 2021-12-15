Врачи ЧОКБ совершили чудо – на свет появился ребенок, выношенный в брюшной полости

В Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) прошла необыкновенная операция по родоразрешению от внематочной доношенной беременности.

Женщина скрыла от врачей беременность. И выносила малыша не в матке, а в брюшной полости. Когда роженицу доставили в стационар, врачи пришли в ужас. Обычно такую беременность прерывают на ранних сроках, чтобы сохранить жизнь матери.

Как сообщает пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, врачи ЧОКБ совместно со специалистами областного перинатального центра (ОПЦ) сделали операцию, в ходе которой на свет появился жизнеспособный младенец. Мировая наука знает всего около десяти таких результатов беременности, которые можно назвать успешными. Чаще абдоминальная беременность заканчивается намного раньше.

Опасность такой беременности - в осложнениях, которых практически невозможно избежать. За крайне редкими исключениями внематочная беременность заканчивается гибелью плода, и без своевременного вмешательства грозит серьезными осложнениями для здоровья и жизни женщины. По этой причине при установлении неправильной локализации имплантации эмбриона женщину направляют на аборт. Но в данном случае все завершилось благополучно, и малыш появился на свет.

В четверг, 16 декабря, журналистам расскажут о редчайшем в медицине событие и покажут трогательные моменты появления малыша на свет.