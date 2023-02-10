Врачи клиники ЮУГМУ возвращают пациентам слух и возможность дышать

Специалисты ЛОР-отделения Клиники Южно-Уральского государственного медуниверситета спасли челябинца с редким заболеванием – у Вадима Моржина диагностировали парафарингеальное новообразование (опухоль окологлоточного пространства).

По словам заведующей оториноларингологического отделения Клиники ЮУГМУ, кандидата медицинских наук Анны Кочетковой, опухоль была больших размеров, поэтому вызывала чувство дискомфорта в глотке и шее.

«Как правило, такое заболевание протекает безболезненно, но опасно тем, что опухоль разрастается, сдавливает окружающие ткани, сосуды, нервы, трахею. В результате могут быть тяжелые последствия с осложнениями вплоть до асфиксии, нарушения мозгового кровообращения», - пояснила Анна Кочеткова.

Такое заболевание лечится только с помощью операции. Из-за сложности случая мужчине отказали в оперативном лечении в других медицинских организациях.

Врачи Клиники ЮУГМУ провели эндоскопическое вмешательство. Операция шла под общим наркозом.

«Сложность операции в том, что опухоли глотки имеют соседство с крупными сосудами, с нервами, и, конечно, вмешательство требует предельной аккуратности. Решили проводить внутренним доступом, и у нас получилось. Без наружных разрезов - это большое преимущество для пациента, потому что операция протекала практически бескровно, с минимальной травмой, никаких шрамов у пациента не будет, - отметила Анна Кочеткова. - Благодаря эндоскопии удалось удалить данное новообразование полностью. По виду опухоль доброкачественная, поэтому рецидивов быть не должно».

После операции мужчина несколько часов находился в реанимации под контролем. Потом его перевели в отделение. Сейчас пациент чувствует себя прекрасно и с нетерпением ждет выписку.

Как рассказала Анна Кочеткова, часто за помощью обращаются плохо слышащие пациенты. Им проводят высокотехнологичное лечение эндоуральным способом – через слуховой проход. Уже во время операции пациенты начинают лучше слышать.

Немало пациентов, у которых плохо работает или вовсе отсутствует слуховая косточка. В таком случае ее заменяют протезом и, если потребуется, восстанавливают барабанную перепонку.

«В большинстве случаев с хроническими средними отитами пациенты обращаются с перфорированной барабанной перепонкой. Делаем пластику, используем материал самого пациента, чаще всего это фасция височной мышцы, надхрящницы и даже жировая ткань. Свой собственный материал прекрасно приживается. Благодаря материалам, в том числе с гиалуроновой кислотой, послеоперационный период протекает достаточно комфортно», - объяснила хирург.

Тимпанопластику провели 35-летнему Арслану Ханакаеву из Тюмени. Мужчина с детства мучился с ухом из-за осложнений после простуды, плохо слышал. Кроме того, у него был тотальный дефект барабанной перепонки – она практически отсутствовала.

По словам мужчины, в родном городе он не нашел специалиста. Записаться на прием к врачу из Челябинска ему посоветовали в медицинском сообществе в соцсетях.

«Барабанную перепонку мы сделали из фасции височной мышцы, также под местной анестезией работали. Уже во время операции он не понял, что случилось: все вдруг стало громко, потому что появилась барабанная перепонка», - рассказала Анна Кочеткова.

В течение месяца перепонка приживается, а еще спустя два-три месяца не остается никаких следов вмешательства, пояснили в пресс-службе Клиники ЮУГМУ.

«Слух уже нормальный. И качество жизни пациентов, конечно, улучшается – они могут купаться, нырять, не боясь осложнений после водных процедур. С перфорацией барабанной перепонки все это противопоказано», - отметила Анна Кочеткова.

Отметим, в ЛОР-отделении Клиники ЮУГМУ проводят и другие высокотехнологические операции, которые позволяют пациентам полноценно жить дальше. Современные технологии и оборудование позволяют проводить вмешательства эндоурально, то есть внутренним доступом, без боли и почти бескровно.