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Врио военкома Челябинской области назвал дату первой отправки призывников

Общество
Сегодня, 10:33
Автор: 
Евгения Александрова

Первая партия призывников Челябинской области отправится на службу 20-го мая.

На областной сборный пункт "Челябинск-Южный" будущие солдаты российской армии съедутся днем ранее, 19-го мая. Уже известно, что первых "ласточек" весеннего призыва ждет служба в Западном военном округе.

По информации временно исполняющего обязанности военного комиссара Челябинской области Андрея Максурова, медицинские призывные комиссии начнут свою работу с 12-го мая. С этого числа южноуральцам, получившим повестки о явке на мероприятия, связанные с призывом, в апреле-начале мая, рекомендуется обращаться на призывные пункты по месту жительства для согласования вопроса о дате и времени прибытия на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.

Врио военкома региона отмечает, что на всех призывных пунктах Челябинской области с целью противодействия угрозе распространения коронавирусной инфекции организованы барьерные посты, предусмотрены санитарная обработка и дезинфекция.

Напомним, в весеннюю кампанию 2020-го года (до 15-го июля)Челябинская область должна отправить в армию около трех с половиной тысяч призывников. 

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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