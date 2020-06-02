Все подземные ларьки на площади Революции Челябинска демонтируют до конца июня

Все торговые павильоны в подземных переходах на площади Революции в Челябинске будут демонтированы до конца июня.

В течение лета в главном подземелье южноуральской столицы сделают косметический ремонт, а на будущий год реализуют здесь серьезный проект по благоустройству.

Об этом заявил директор МАУ "Горсад имени А.С. Пушкина" Игорь Клеин. Сегодня, второго июня, он рассказал журналистам, что решение о сносе торговых объектов в данном пешеходном переходе было принято мэром Челябинска Натальей Котовой совместно с городским управлением архитектуры.

Конкурс на снос торговых павильонов в переходе со стороны Кировки был отыгран 29-го мая, его выиграла компания "Аккумуляторные системы". Стоимость контракта - 720 тысяч рублей. Демонтаж в этой части подземелья будет завершен восьмого июня.

"В течение десяти дней подрядчик должен произвести снос киосков и вывезти их на свалку. На сегодняшний день работы ведутся полным ходом. Подрядная организация, как вы видите, качественно убирает за собой, чтобы не было ни пыли, ни грязи. Основная, самая грязная работа проводится в ночное время", - отметил Игорь Клеин.

Снос торговых павильонов под площадью Революции со стороны улицы Цвиллинга начнется позднее. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на проведение работ. После ее проверки будет отыгран контракт, и демонтаж подземных ларьков начнется.

"Думаю, до конца июня наведем порядок во всем переходе", - сказал Игорь Клеин.

После завершения демонтажа в подземном пространстве на площади Революции сделают косметический ремонт. А уже в 2021-м году здесь могут произойти более глобальные перемены.

"Пока мы будем делать некапитальный ремонт, чтобы успеть за лето привести переходы в порядок. А уже в дальнейшем - я думаю, на следующий год, начиная с мая, - здесь будет реализован какой-то серьезный проект, и переходы на площади Революции станут выглядеть совершенно по-другому", - отметил Игорь Клеин.

Он заверил, что никаких других торговых павильонов здесь больше не появится.

"Думаю, в них нет необходимости, тем более что в этом переходе торговли, как таковой, нет. После ремонта торговые объекты сюда точно не вернутся. Считаю, наш город заслуживает современного пространства", - заявил Игорь Клеин.

Руководитель МАУ "Горсад имени Пушкина" добавил также, что на время проведения работ переходы на площади Революции будут функционировать в обычном режиме.