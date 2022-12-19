19.12.2022
Аэропорт Челябинска закрыт из-за непогоды
19.12.2022
Два предприятия Челябинской области получат гранты на конструкторские разработки
19.12.2022
Всемирный фонд дикой природы высоко оценил экопрограммы ММК
19.12.2022
На трассах Челябинской области в столкновениях с большегрузами погибли два водителя
19.12.2022
Минцифры предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram
18.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 19 декабря (18+)
Всемирный фонд дикой природы высоко оценил экопрограммы ММК
Комбинат улучшил позиции и занял в рейтинге фонда шестое место
16.12.2022
Проект ММК удостоен премии российского правительства
15.12.2022
ММК моделирует технологию производства на «цифровом полигоне»
12.12.2022
ММК привлек к инвентаризации своих запасов беспилотники
09.12.2022
Разработки ММК удостоены «золота» международной выставки изобретений в Гонконге
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022