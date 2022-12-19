Всемирный фонд дикой природы высоко оценил экопрограммы ММК

Экологические программы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) получили высокую оценку экспертов Всемирного фонда дикой природы.

ММК улучшил позиции в разделах «Экологический менеджмент» и «Воздействие на окружающую среду» и занял шестое место в рейтинге открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний Всемирного фонда дикой природы.

В общем рейтинге, участие в котором в 2022 году приняли 39 компаний, ММК набрал 1,616 балла, почти вдвое превысив средний результат. Независимая оценка экспертов и профессионального рейтингового агентства является подтверждением значительных усилий компании по снижению негативного воздействия на окружающую среду и восстановлению природы на территориях своего присутствия.

ПАО «ММК» участвует в рейтинге Всемирного фонда дикой природы с момента его запуска в 2016 году. Партнерами проекта являются компания АКРА Риск-Менеджмент и программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В течение многих лет рейтинг помогает фиксировать ежегодные тренды в отрасли по вопросам экологической открытости и ответственности, формирует бенчмарк по основным показателям и является эффективной платформой для диалога общества и бизнеса. Он рассчитывается по крупнейшим компаниям, ведущим свою деятельность в России и относящимся к горнодобывающей отрасли (добыча угля, драгоценных металлов, алмазов, минеральных удобрений) и металлургической промышленности (цветная и черная металлургия).

Оценка компаний проводится по трем направлениям: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации, отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».