Встречаем весну, играем в Play и отмечаем дни рождения

Встречаем весну под всё более громкое пение птиц и по прежнему играем на детской площадке в Play (ТРЦ «Фокус»).

Мы создали комфортные условия для детей всех возрастов. Для нас по-настоящему важно, чтобы каждый ребёнок нашёл занятие по душе и в совместных играх со своими сверстниками и родителями получал удовольствие и в то же время развивался.

Созданная оригинальная архитектура побуждает ребенка к действию: будь то песочница с динозавром и интерактивным столиком с подсветкой (для рисования картин из песка) или же детской кухонькой, где дети могут понарошку разрезать деревянные продукты на части и это далеко не все интересные занятия. Play дарит возможность раскрыть потенциал ребенка, не ограничивая его жесткими правилами игры, что дает ему фантазировать и выбирать игры, какие понравятся. Проведите время со своим ребенком интересно и полезно.

А ещё к нам можно придти с друзьями и всем вместе отпраздновать свой День Рождения по новым пакетным предложениям с безлимитным посещением площадки и различными тематическими развлекательными программами.

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Instagram: @play.chel

ВК: vk.com/play.chel

Сайт: playplayplay.ru

ТРЦ «Фокус» (3 этаж)

ул.Молдавская, д.16