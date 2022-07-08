ВТБ на Южном Урале на треть увеличил выдачи кредитов наличными

Клиенты ВТБ в Челябинской и Курганской областях за июнь оформили потребительские кредиты на общую сумму более 712 млн рублей. По сравнению с маем спрос заемщиков вырос на треть.

За прошлый месяц клиенты ВТБ в регионе получили около 2 тысяч нецелевых кредитов. Средний чек сделки таким образом составляет порядка 366 тысяч рублей. Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей. Банк выдает средства на любые цели сроком до семи лет. Подать заявку клиенты могут в ВТБ Онлайн, на сайте или в офисе банка. За онлайн-оформление заявки на кредит предусмотрен дополнительный дисконт от банка — 0,4 п.п.

«С апреля мы фиксируем постепенное восстановление спроса в сегменте потребительского кредитования. Еще одна важная тенденция – развитие онлайн-продаж. Пользователи привыкли получать ключевые банковские продукты, в том числе кредиты, дистанционно, и мы сохраняем для наших клиентов такую возможность. ВТБ сумел доработать интернет-версию своего банка до уровня полноценного мобильного приложения и продолжил реализовывать стратегию цифровизации розничного бизнеса. Сегодня доля онлайн-сделок в общем объеме выдач потребительских кредитов в нашем регионе составляет около 45%, этот показатель соответствует общефедеральным трендам», — сказал управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.

С 1 июля ВТБ улучшил условия по кредитам наличными. Минимальный размер ставки был снижен на 1 п.п. и теперь составляет 5,9% годовых при подключении страхования и подачи заявки онлайн. За последний квартал это четвертое улучшение условий по кредитам ВТБ.

Кроме того, банк уделяет повышенное внимание платежеспособности клиентов и соблюдению баланса в соотношении их доходов к кредитным обязательствам. Для заемщиков, которые попали в непростую финансовую ситуацию, ВТБ по-прежнему предлагает дополнительные меры поддержки — государственные кредитные каникулы в рамках 106-ФЗ и собственные программы реструктуризации.