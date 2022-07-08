08.07.2022
Уроженка Казахстана попалась на контрабанде сильнодействующих веществ
08.07.2022
В Челябинской области ежедневно теряются любители «тихой охоты»
08.07.2022
ВТБ на Южном Урале на треть увеличил выдачи кредитов наличными
08.07.2022
Андрей Клишас: То, что произошло с Синдзо Абэ, – это трагедия
08.07.2022
Челябинцев ослепят блеском сотуара Фаберже из найденного в Москве клада
08.07.2022
В Челябинской области ведется капремонт дороги Кузяшева - Акбашева – Марксист
ВТБ на Южном Урале на треть увеличил выдачи кредитов наличными
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022