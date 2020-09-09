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Второклассников школы, где учится сын губернатора Текслера, посвятили в юных полицейских

Общество
Сегодня, 14:00
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Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику мошенничества. На этот раз стражи порядка посетили школу, в которой во втором классе учится сын главы региона Алексея Текслера. Второклассникам правоохранители в доступной игровой форме рассказали о том, как действуют аферисты и посвятили детей в юных полицейских.

Одной из форм деятельности по профилактике мошенничества является беседа с детьми, которые в свою очередь, делятся полученной информацией со своими пожилыми родственниками, бабушками и дедушками.

«Сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области посетили одну из городских школ областного центра, где в доступной форме рассказали ученикам второго класса о том, как предостеречь себя и своих близких от мошеннических действий. Мы хотим, чтобы вы после нашей встречи пришли домой и рассказали родственника о том, что в городе орудуют мошенники и нужно быть осторожными», - обратилась к школьникам сотрудник пресс-службы регионального полицейского главка Дарья Ярошенко.

«Они нам рассказывали, как мошенники могут обманывать наших дедушек и бабушек. Потом мы были сами в роли полицейских и искали мошенников», - поделился впечатлениями второклассник Максим.

Также стражи порядка организовали для школьников игру, в которой погрузили детей в рабочие будни сотрудника полиции. Участники должны были найти злоумышленников и раскрыть дело по горячим следам. А еще им рассказали, как как настоящие полицейские искали улики, «снимали отпечатки пальцев» и составляли фоторобот подозреваемого.

Школьников посвятили в стражи правопорядка и вручили им шевроны «юный полицейский».

«Приходили в гости полицейские, подарили нам наклейки и комиксы, там рассказывают про мошенников.», - рассказала после встречи с полицейскими второклассница Алиса.

Комикс «История одного мошенника» адаптирован специально для несовершеннолетних, чтобы на доступном для них языке донести о том, как противостоять мошенническим схемам. Организаторы попросили детей внимательно комикс и передать полученные знания родным и близким.

Напомним, волна мошенничеств в Челябинской области не стихает. Только за прошедшую неделю жители региона перечислили аферистам почти десять миллионов рублей. Чаще всего они представляются сотрудниками банков.

«Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности. Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники. Не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомых, даже если они к вам обращаются по имени и отчеству. При поступлении подобного рода звонков, необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону указанному на оборотной стороне карты», - добавили в региональном полицейском главке.

При малейшем подозрении на то, что в отношении вас пытаются совершить мошенничество, сообщайте в полицию.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
ГУ МВД по Челябинской области
Алексей Текслер
мошенничество
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