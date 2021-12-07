Второй эшелон: Челябинская область проводила в армию большую команду призывников

Челябинская область сегодня, седьмого декабря, проводила в армию большую команду призывников: с областного сборного пункта ушел специальный воинский эшелон, который доставит в соединения и части Восточного военного округа более 80-ти ребят.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в военкомате региона, перед отправкой молодого пополнения поезд обработали спецсредствами. К этой задаче привлекли специалистов радиационной, химической и биологической защиты авиадивизии, расположенной в Челябинске. Дезинфекционные команды обеззаразили перрон и вагоны внутри.

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Новобранцам раздали в дорогу маски и гели-антисептики. В пути ребят сопровождают медработники. Специалисты следят за состоянием здоровья призывников, проводят осмотры и измеряют им температуру.

Напомним, осенняя призывная кампания стартовала в Челябинской области, как и по всей стране, первого октября. Завершится она 31 декабря. Проходит она с соблюдением таких же санитарно-эпидемиологических мер, которые действовали весной текущего года.

До конца декабря Челябинская область направит на армейскую службу около трех тысяч призывников. Ежегодно отдавать долг Родине отправляются около семи тысяч южноуральцев.

Напомним, первый эшелон с новобранцами был сформирован в регионе неделю назад – около 150-ти ребят отправились на службу в частях и соединениях Западного военного округа.