07.12.2021
В семи городах Челябинской области объявлены НМУ
07.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое декабря
07.12.2021
В Челябинске 173 семьи сменили аварийное жилье на новые квартиры
07.12.2021
Авиадебоширов начнут усмирять спецсредствами
07.12.2021
Владимир Путин и Джо Байден обсудят сегодня «плачевные отношения» России и США
07.12.2021
За сутки заболело ковидом 633 южноуральца, умер 31 человек
Второй эшелон: Челябинская область проводила в армию большую команду призывников
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021