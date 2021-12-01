Челябинская область отправила первый в осеннюю кампанию эшелон с призывниками

Челябинская область сегодня, первого декабря, отправила эшелон с призывниками в войска Западного округа.

Как отметили в военном комиссариате региона, на армейскую службу в первый день зимы было направлено более 150-ти ребят – это самая массовая отправка осеннего призыва 2021-го года и первый эшелон нынешней кампании.

Отправка южноуральцев в Западный округ прошла в торжественной атмосфере – на областном сборном пункте «Челябинск-Южный» в этот день собрались представители духовенства, совета ветеранов, органов власти, областного военкомата, юнармейцы. По традиции, старшие товарищи выступили с напутственными словами.

На сегодняшний день государственное задание по призыву граждан на военную службу в регионе выполнено на 60 процентов. Основные отправки (больших команд) начнутся в декабре.

В общей сложности до конца года Челябинская область должна отправить в армию чуть больше трех тысяч призывников.

Отметим, главной задачей осеннего призыва, как и весной-летом текущего года, является недопущение заноса и распространения коронавирусной инфекции на территории призывных пунктов муниципальных образований региона и на областном сборном пункте.

С этой целью призывные пункты и областной сборный пункт обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Помещения проветриваются и обеззараживаются в усиленном режиме.

Из военкоматов региона на ОСП «Челябинск-Южный» ребят перевозят исключительно автотранспортом, прошедшим специальную дезинфекционную обработку.

Перед отправкой к местам службы все призывники в обязательном порядке проходят тестирование на ковид.