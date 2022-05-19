Вышел со спортплощадки через дверь – уперся в бордюр: парадоксы Челябинска

Удивительное рядом: дверь со спортплощадки в одном из челябинских дворов «упирается» в высокий бордюр, с которого нужно спрыгивать, если не додуматься, что ступеньки на нижний уровень двора притаились в десятке метров слева (сейчас, когда город вовсю зазеленел, через заросший сорняками газон человек непосвященный их может и не заметить).

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Собственно, ступеньки и не замечают. Буквально вчера, 18-го мая, мальчик, прошедший спортплощадку насквозь и вышедшей из той ее двери, что «смотрит» на препятствие, сиганул с бордюра – весьма ловко, надо сказать. А старенький дедушка стал растерянно топтаться на месте, пока две молодые дамы не подсказали ему, что в нескольких метрах – цивилизованный (и главное – безопасный) спуск.

Сейчас данная дверь крайне востребована, потому что во дворе дома №56 по улице Цвиллинга (он большой и длинный) ведутся раскопки – напрямую по двору не пройти, приходится обходить через огороженную спортивную площадку. И выходящим через ее дверь горожанам приходится притормаживать, чтобы решить для себя – прыгать ли вниз (а высота приличная плюс припаркованные вплотную к бордюру машины) или же искать другие пути (например, те самые ступеньки в десятке метров).

Интересно, что и, спустившись по ступенькам, можно оказаться в тупике: прямо напротив спуска зачастую стоят припаркованные автомобили.

Отметим, в данном дворе спуски есть не везде. Так, с другой его стороны идущим насквозь людям остается только одно: прыгать.