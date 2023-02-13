Выйти из служебных машин: Котова отправила глав районов скользить по тротуарам

Глава Челябинска Наталья Котова отправила глав районов самим пройтись по улицам, которые подрядчики не убирают от надели, и лично убедиться в том, с какими проблемам сталкиваются горожане. Отчеты чиновников не соответствуют той ситуации, которая есть в городе.

Разнос главам районов Наталья Котова устроила сегодня, 13 февраля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. По «шапке» получили все главы районов.

«Жалоб от жителей много. На тротуарах много опасных мест. Ходить людям невозможно. Идите и лично проверяйте», - сказала Котова.

«Хорошо» - отрапортовали главы районов. При этом они докладывали, что все в городе убирается, лед с тротуаров чистится.

Эту ситуация напоминает всем известное выражение «сытый голодного не разумеет». Чиновники и главы районов на работу обычно ногами не ходят. Их доставляет служебный теплый автомобиль.