Взгляд изнутри: Мобилизованные уральцы оказались прекрасными разведчиками

Мобилизованные жители Челябинской и Свердловской областей, которые в настоящее время выполняют задачи в зоне СВО в составе подразделений спецназначения, оказались прекрасными разведчиками и стали более чем достойной заменой профессиональным военным, покинувшим передовую в результате ранений.

Сначала участники СВО с реальным боевым опытом - кадровые военнослужащие, контрактники, офицеры - всерьез опасались прихода мобилизованных: сомневались в том, что от них будет какая-то польза, что они не подведут, не провалят миссию разведки. Однако вскоре опытные военные забыли о своих страхах относительно возможного непрофессионализма мобилизованных и не нарадуются на уральских парней. Урал – сила, Урал – ум, Урал – свежий, нестандартный взгляд на решение поставленных задач!

О том, что мобилизованные уральцы-разведчики демонстрируют в зоне специальной военной операции высший пилотаж, агентству «Урал-пресс-информ» рассказал председатель Союза ветеранов ГРУ Челябинской области Иван Заика, который регулярно доставляет на передовую, подразделениям спецназначения, квадрокоптеры, тепловизоры, средства защищенной связи (и многое другое) – все то, что поможет сохранить жизнь бойцов.

Вернувшись в январе этого года из очередной поездки в зону СВО, куда он отвез новую партию гуманитарной помощи, собранной неравнодушными уральцами, образовавшими движение «Урал – фронту», Иван Заика рассказал, что настроение у бойцов сегодня изменилось - по сравнению с прошлыми месяцами – кардинальным образом.

«У них блеск в глазах, они работают и свою работу делают непрерывно, целеустремленно, без всякой паники. Люди обрели уверенность, тем более когда поняли, что пришедшие им на подмогу мобилизованные – это не слабое, а сильное звено: после двух месяцев подготовки парни полноценно встали в строй и сегодня выполняют все поставленные задачи наравне со штатными разведчиками, а иногда, может, даже лучше тех, кто воюет десятилетиями, потому что пришли со свежими силами. Мобилизованные уральцы – это ребята, которые ранее отслужили, а сейчас заново вспомнили все свои навыки и умения. Их работа в разведке очень результативна (несмотря на то, что некоторые пришли в эти подразделения не по своей военно-учетной специальности)», - отметил Иван Заика.