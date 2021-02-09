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Юные челябинские вокалисты могут принять участие в фестивале «Журавли Победы»

Юные исполнители патриотических песен из Челябинской области смогут выиграть поездку в «Орленок» и стать участниками праздничного концерта в Москве. Московский Музей Победы приглашает талантливых певцов и авторов песен принять участие в отборочном туре Фестиваля патриотической песни «Журавли Победы», сообщили в ФГБУК «Музей Победы».

Юным вокалистам предложили спеть песни, в которых звучит тема подвига и долга перед страной, в которых говорится о непреходящих ценностях, которые объединяют людей и сохраняют связь между поколениями. Участниками могут стать как коллективы, так и отдельные исполнители в возрасте от 11 до 16 лет.

«Лучшие вокалисты станут участниками концерта, который пройдет в Музее Победы в рамках празднования Дня Победы. Поездка будет организована за счет средств Фонда президентских грантов. Кроме того, ребята получат возможность бесплатно принять участие в июньской тематической смене «Журавли Победы» в ВДЦ «Орленок», - сказали в ФГБУК «Музей Победы». - Авторы 15 лучших песен смогут записать свои произведения в качественной аранжировке в профессиональной студии. Песни-победители войдут в музыкальный альбом «Журавли Победы».

Конкурсантам нужно прислать анкету-заявку и аудио- или видеозапись с патриотической песней. Авторам песен нужно направить анкету-заявку и демоверсию песни – аудио- или видеофайл. Возраст участников в этой номинации не ограничен. Заявки принимаются до 1 марта 2021 года.

Подробнее об условиях участия в отборочных турах можно узнать на сайте Музея Победы.