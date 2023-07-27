Юные жительницы Челябинска трудились сами, чтобы помочь детям ЛНР

Юные жительницы Челябинска одиннадцатилетняя Альмена и девятилетняя Арлана заработали деньги и купили на них подарки для воспитанников луганского детского дома.

Альмена и Арлана купили на собственные деньги то, что необходимо детям Луганска и лично принесли в отделение, рассказали в пресс-службе Народого фронта в Челябинской области. Чтобы заработать их, не покладая рук, трудились в огороде, помогая взрослым.

Несмотря на свой юный возраст девочки, рассуждают по-взрослому и рассказывают, в коробки они положили то, что нужно каждому ребенку: наборы для рисования, пластилин, спортивные перчатки, фломастеры, карандаши, а еще – бутылочки и соски для малышей и письмо.

Эти девчонки – настоящие патриотки. С малых лет они состоят в Юнармии и знают о том, как непросто приходится там, где слышны выстрелы. А потому, обещали, будут трудиться и дальше. В планах юных помощниц – купить целую коробку сгущенки.

Кроме посылок для детей, сестренки передали нашим парням на передовой теплый слова.