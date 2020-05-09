Юный москвич с уральскими корнями поздравляет земляков с Днем Победы

Дорогие, уральцы! Дорогие, читатели «Урал-пресс-информ»! Сегодня, 9 мая, с Днём Победы в Великой Отечественной войне вас поздравляет представитель молодого поколения - шестилетний Данила Кожеватов из Москвы. Живет юный защитник Отечества в столице, но корни его по отцовской линии - на Урале.

День Победы для семьи Кожеватовых - святой праздник: прапрадеды Дани прошли Великую Отечественную войну, а прабабушка, которая и по сей день живёт на Урале, трудилась в тылу.

Данил увлечён техникой, образовывается музыкально и плавает, любит книги, с удовольствием разучивает стихи, выступает на праздниках в детском саду.