Ряд СМИ предоставили слово историку, военному эксперту, директору музея войск ПВО Юрию Кнутову, чтобы он прокомментировал, чем вызвано решение Путина начать военную операцию в Украине.

По словам военного эксперта, в середине февраля этого года диверсионная группа ДНР раздобыла план проведения военной операции Украины против Донбасса. А вскоре 19 февраля в Мюнхене Зеленский заявил, что Украина может выйти из Будапештского меморандума и в ближайшее время стать ядерной державой. Учитывая все это, ДНР и ЛНР обратились за помощью к России. Военная операция в Украине – это упреждающий удар, считает эксперт.

Подробное интервью с Юрием Кнутовым о планах Украины относительно Донбасса опубликовано в газете «Завтра».

А посмотреть само интервью с автором публикации Дионисом Каптарем можно на Дне ТВ