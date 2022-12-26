Глава Еткульского района (Челябинская область) Юрий Кузьменков провел торжественный прием семей мобилизованных. Родители, супруги, дети участников СВО были приглашены в районный Дом культуры на новогодний спектакль. В назначенный день для жителей отдаленных населенных пунктов был организован подвоз.

В фойе учреждения гостей встречали представители Еткульской районной администрации. Для ребят была подготовлена игровая программа. Вместе с мамами дети танцевали, играли в снежки, отгадывали загадки. Перед началом спектакля все желающие смогли принять участие в мастер-классе по изготовлению снежинки.

Юрий Кузьменков открыл торжественное мероприятие, поприветствовав собравшихся гостей: «Мы рады видеть здесь всех вас – родителей, жен, детей ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Хочу выразить слова благодарности родителям за ваших сыновей, которые являются истинными патриотами нашей Родины! Накануне Нового года желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой».

Под мерцание гаснувших огней открылся занавес, и на сцене ожила сказка. Новогодний спектакль о храбром Егории увлек зрителей в волшебный мир русского фольклора. Храбрый Егорий с говорящим конем Матвеем отправился выручать Василису Прекрасную. Встречая в волшебном лесу множество сказочных героев, Егорий добрался до логова лютого Змея, с которым ловко справился и раскрыл дворцовый заговор.

Спектакль был наполнен музыкой, танцами, юмором и приключениями. Главные герои сказок вовлекали зрителей в волшебное действие. Ребята помогали отгадывать загадки и лепить снеговика.

Весь зрительный зал был наполнен радостью, детским смехом и искренними улыбками. В завершение встречи взрослым и детям были вручены сладкие подарки.

В организации праздника приняли участие представители администрации Еткульского района, районного Дома культуры, управления социальной защиты населения, Еткульского краеведческого музея имени Сосенкова, Еткульской сельской библиотеки, Молодежного совета «Еткуль – территория молодости», а также воспитанники Еткульской детской школы искусств.