ЮУрГГПУ готовится к акции «Поздравь защитника Отечества»

Студенты Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета завтра, второго февраля, примут участие в мастер-классе по созданию праздничной открытки. Тема – День защитника Отечества, который в нашей стране отмечают 23 февраля.

Преподаватель декоративно-прикладного творчества Маргарита Сëмина проведёт занятие и научит будущих педагогов простым техникам, которые будет несложно воспроизвести учащимся младшего и среднего звена.

Уже на следующей неделе студенты педуниверситета выйдут на практику в десятки региональных школ. В частности, седьмого февраля в 14 часов в образовательном центре №2 состоится урок, на котором ученики четвертого и шестого классов будут делать открытки ко Дню защитника Отечества. Проведут занятия студенты ЮУрГГПУ.

Открытки, сделанные детьми и адресованные выполняющим воинский долг солдатам – участникам спецоперации, будут переданы для отправки в Челябинское региональное отделение комитета солдатских матерей.