ЮУрГУ и ЧелГУ продлевают сроки зимней сессии для студентов из Казахстана

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ, Челябинск) и Челябинский государственный университет (ЧелГУ) продлевают зимнюю сессию для студентов из Республики Казахстан.

Как сообщает телеграм-канал ЮУрГУ, на текущий момент в ЮУрГУ обучается 465 студентов из Казахстана. Зимняя экзаменационная сессия для обучающихся университета проходит в дистанционном формате.

Для обучающихся, находящихся на территории Республики Казахстан и имеющих проблемы с доступом к информационно-телекоммуникационным системам (интернет, телефон и др.), будет продлена сессия по личному заявлению.

По вопросам продления сессии обращаться к ответственным по институтам и высшим школам.

По вопросам миграционного учета и пересечение границы РФ: Фахреева Ольга Ильдусовна +7 (351) 272-33-02, fakhreevaoi@susu.ru.

Челябинский государственный университет (ЧелГУ) также продлевает сроки сессии для студентов из Республики Казахстан. «Студентам из Казахстана, которые не могут сейчас приступить к учёбе в головном вузе, Миасском и Троицком филиалах, продлеваются сроки сессии. Для этого нужно связаться с кураторами групп или с деканатом факультета любым удобным способом», - сообщают в университете.

Кроме того, ЧелГУ продлевает зимние каникулы в своем Костанайском филиале в Казахстане в связи с чрезвычайным положением в это Республике.

Как уточнили в вузе, каникулы в Костанайском филиале продлеваются до 23 января.