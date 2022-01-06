В Казахстане военные открыли огонь по зачинщикам беспорядков

В Алма-Ате (Казахстан) сегодня, шестого января, военные открыли огонь по зачинщикам беспорядков и автомобилям. Об этом сообщает ТАСС.

Очевидцы, бежавшие со стороны площади Республики, которую окружили силовики, говорят о раненых и убитых.

По данным Интерфакса (со ссылкой на минобороны РФ), в четверг самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ (в организацию договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) на территорию Казахстана. Россия в качестве миротворцев отправила туда десантников.

Напомним, беспорядки вспыхнули в Казахстане второго января после того, как в первый день нового года цены на газ подскочили почти в два раза. На улицы городов с требованием снизить стоимость топлива вышли жители Жанаозен и Актау. Позже демонстрации охватили всю страну. Сбить волну недовольства не удалось даже после того, как местные власти пошли на встречу митингующим и приняли решение о снижении цен.

Четвертого января отставку правительства принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Временно исполняющим обязанности премьер-министра страны назначен Алихан Смаилов.

В столице Казахстана, Нур-Султане, на третий день массовых протестов, пятого января, ввели чрезвычайное положение.