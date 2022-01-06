В Казахстане военные открыли огонь по зачинщикам беспорядков

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Нязепетровск
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в Рождество Христово – сн
06.01.2022

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинской женской колонии №5 выбрали королеву красоты. Победительницей традиционного для испр
06.01.2022

В челябинской «пятерке» выбрали королеву красоты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, шестого января, православные Челябинской области будут отмечать «навечерие» Рождества
06.01.2022

Шестого января у православных - Сочельник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предстоящие двое суток, пятого и шестого января, в Челябинской области ожидаются морозными и обой
05.01.2022

Южноуральцев на этой неделе ждет мороз, резкое потепление и вновь похолодание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Седьмого января 2022 года православные верующие отметят Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иис
05.01.2022

Челябинская область готовится встретить Рождество Христово с соблюдением всех мер безопасности
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.01.2022

В Казахстане военные открыли огонь по зачинщикам беспорядков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.01.2022

Анонсы событий и мероприятий на седьмое января
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.01.2022

Газовый бунт в Казахстане: в столице республики ввели режим ЧП

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.01.2022

В Челябинске из-за халатности погиб рабочий депо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.01.2022

В Челябинске разработали новую систему отслеживания выбросов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.01.2022

Фестиваль «Морозко» завершает свой маршрут в Магнитогорске
Беспорядки в Казахстане
Происшествия
06.01.2022 20:36
Фото: ТАСС

В Казахстане военные открыли огонь по зачинщикам беспорядков

В Алма-Ате (Казахстан) сегодня, шестого января, военные открыли огонь по зачинщикам беспорядков и автомобилям. Об этом сообщает ТАСС.

Очевидцы, бежавшие со стороны площади Республики, которую окружили силовики, говорят о раненых и убитых.

По данным Интерфакса (со ссылкой на минобороны РФ), в четверг самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ (в организацию договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) на территорию Казахстана. Россия в качестве миротворцев отправила туда десантников.

Напомним, беспорядки вспыхнули в Казахстане второго января после того, как в первый день нового года цены на газ подскочили почти в два раза. На улицы городов с требованием снизить стоимость топлива вышли жители Жанаозен и Актау. Позже демонстрации охватили всю страну. Сбить волну недовольства не удалось даже после того, как местные власти пошли на встречу митингующим и приняли решение о снижении цен.

Четвертого января отставку правительства принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Временно исполняющим обязанности премьер-министра страны назначен Алихан Смаилов.

В столице Казахстана, Нур-Султане, на третий день массовых протестов, пятого января, ввели чрезвычайное положение.

Беспорядки в Казахстане
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в Рождество Христово – сн
06.01.2022

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинской женской колонии №5 выбрали королеву красоты. Победительницей традиционного для испр
06.01.2022

В челябинской «пятерке» выбрали королеву красоты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, шестого января, православные Челябинской области будут отмечать «навечерие» Рождества
06.01.2022

Шестого января у православных - Сочельник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предстоящие двое суток, пятого и шестого января, в Челябинской области ожидаются морозными и обой
05.01.2022

Южноуральцев на этой неделе ждет мороз, резкое потепление и вновь похолодание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Седьмого января 2022 года православные верующие отметят Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иис
05.01.2022

Челябинская область готовится встретить Рождество Христово с соблюдением всех мер безопасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Текущая рабочая неделя будет короче на один день. Впереди россиян ждут десятидневные новогодние к
Федерация

Календарь праздничных дней на 2022 год

30.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 29 декабря, в канун Нового 2022 года, в городе Коркино Челябинской области три красивые
Общество

Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов

29.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сама идея, как большинство хороших правильных идей, родилась спонтанно за десятые доли секунд. Ее
Общество

История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»

29.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Коркино (Челябинская область) бывший начальник отдела вневедомственной охраны регионального УВО
Происшествия

В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ

28.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратурой Челябинска организована проверка контракта по установке арт-объектов стоимостью окол
Происшествия

«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура

28.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области с первого января 2022 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт
Общество

Плата за капремонт в Челябинской области вырастет

27.12.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

06.01.2022 20:36

В Казахстане военные открыли огонь по зачинщикам беспорядков

06.01.2022 14:36

Анонсы событий и мероприятий на седьмое января

06.01.2022 14:22

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

06.01.2022 14:02

В Рождественский Сочельник в Челябинской области морозно

06.01.2022 13:58

В челябинской «пятерке» выбрали королеву красоты

06.01.2022 13:48

Шестого января у православных - Сочельник

05.01.2022 19:36

Газовый бунт в Казахстане: в столице республики ввели режим ЧП

05.01.2022 15:36

В Челябинске из-за халатности погиб рабочий депо

05.01.2022 15:34

В Челябинске разработали новую систему отслеживания выбросов

05.01.2022 15:32

Фестиваль «Морозко» завершает свой маршрут в Магнитогорске

05.01.2022 13:42

Православные южноуральцы смогут посмотреть Рождественскую службу онлайн

05.01.2022 13:39

В нацпарке «Таганай» назвали самые странные выходки туристов

05.01.2022 05:39

Южноуральцев на этой неделе ждет мороз, резкое потепление и вновь похолодание

05.01.2022 03:01

За сутки заболело ковидом 400 южноуральцев, выздоровело 417, скончалось 27

05.01.2022 02:45

Челябинская область готовится встретить Рождество Христово с соблюдением всех мер безопасности

05.01.2022 02:33

В Одигитриевском монастыре Челябинска создали необычный Рождественский вертеп

05.01.2022 02:25

Пятого января в Челябинской области мороз на фоне низкого атмосферного давления

05.01.2022 02:18

На территории шести городов Челябинской области установились НМУ

05.01.2022 02:11

Анонсы событий и мероприятий на 5-6 января

03.01.2022 19:39

Челябинцы возмутились подорожанием проезда до Сельмаша

03.01.2022 19:38

Шестеро южноуральцев отдали мошенникам почти 3,5 миллиона рублей

03.01.2022 14:23

Челябинец выбросил собаку с седьмого этажа

03.01.2022 12:41

Южноуральцы попали в число самых везучих

03.01.2022 12:20

Проезд в автобусе из Челябинска в Копейск стал дешевле

02.01.2022 19:55

Челябинцев неприятно удивила стоимость проезда по новым маршрутам общественного транспорта

02.01.2022 16:03

Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы

02.01.2022 15:08

За сутки заболело ковидом 445 южноуральцев, выздоровело 468, скончалось 26

02.01.2022 14:03

В воскресенье в Челябинской области снег, местами метели

02.01.2022 13:33

Анонсы событий и мероприятий на 2-4 января

31.12.2021 13:43

С Годом Тигра вас, дорогие земляки!