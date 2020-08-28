ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ЮУрГУ приглашает первокурсников на посвящение в студенты

Общество
Сегодня, 16:30
Размер текста

Южно-Уральский государственный университет приглашает всех первокурсников принять участие в уникальном посвящении в студенты-2020.

Участие в поздравлении новоиспеченных студентов вуза, по доброй традиции, примет губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Мероприятие начнется 31 августа в десять утра выступлением ректора ЮУрГУ Александра Шестакова, который расскажет об итогах деятельности университета в 2019-2020-м учебном году и задачах на новый учебный год. Посмотреть трансляцию можно здесь.

Как сообщает пресс-служба вуза, на площади перед главным корпусом ЮУрГУ будет установлен мультимедийный экран: на нем в течение всего дня будут транслироваться ролики, рассказывающие об университете. Так, первокурсники и их родители узнают о науке, спорте, творчестве, общественной деятельности ЮУрГУ, научатся ориентироваться в студенческом городке.

В 13 часов стартует онлайн-трансляция, которая будет вестись на платформах университета. Первокурсников и их родителей поздравят Алексей Текслер и Александр Шестаков. Также первокурсники познакомятся с директорами институтов, высших школ ЮУрГУ и произнесут «Обещание первокурсников».

После торжественной части на площади состоится перформанс театра-студии «Манекен», а граффити-художник распишет белый куб и превратит его в настоящий арт-объект, олицетворяющий студенчество. Появится и музыкальное сопровождение праздника: настроение будут создавать приглашенные диджеи.

В течение всего дня будут работать фотозоны и интерактивные точки. В завершение праздника состоится просмотр короткометражных фильмов и гитарник.

Кроме этого, к началу учебного года ЮУрГУ подготовил несколько новых лабораторий, одно из лучших в России общежитий и другие объекты, открытие которых также состоится в этот день.

В 15 часов состоится открытие «Лаборатории квантовой обработки информации и квантовых материалов» (физический корпус (1Б), 1 этаж),

В 15 часов 30 минут откроется мастерская-лаборатория «Фаблаб» (лабораторный корпус, 3 этаж).

В 16 часов 30 минут состоится открытие здания нового общежития № 9, 10 (улица 250 лет Челябинску, 50-А).

 В настоящее время проходит розыгрыш призов для первокурсников в сообществе «Абитуриент ЮУрГУ». Стать его участником просто: нужно поделиться этой публикацией или выполнить творческое задание, рассказать о себе в свободном формате - выложить пост в любую социальную сеть с хэштегом #япервокурсникюургу и приложить к нему видео, фото, стихотворение или мини-историю.

Трем самым креативным будут вручены подарки: фирменные худи, футболки, маски, дождевики и холщовые сумки от объединенного совета обучающихся и группы «Я люблю ЮУрГУ». Итоги розыгрыша будут подведены 31-го августа в прямом эфире посвящения в студенты-2020.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 12:02
Архитекторы показали, как будет выглядеть сквер у ДК Строителей в Челябинске
Сегодня, 10:56
В Челябинске закрыли движение от Цвиллинга до Монакова
Сегодня, 10:38
Финалист конкурса «Лидеры России» из Челябинска готовится к восхождению на Эльбрус
Сегодня, 10:14
Металлурги ЧЦЗ собрали в школу 135 первоклассников
Вчера, 18:05
В Челябинске закроют движение транспорта по улице Марченко
Вчера, 17:59
Максим Куляшов проверил наличие безопасных подходов к образовательным учреждениям Новосинеглазово
Вчера, 17:50
Алексей Текслер во время поездки в Карталинский район совершил свой фирменный разворот
Вчера, 17:50
Алексей Текслер во время поездки в Карталинский район совершил свой фирменный разворот
Вчера, 16:05
В Челябинск пришла первая партия вакцины от гриппа
Вчера, 15:07
Челябинская область вошла в числе регионов с «забюрокраченной» системой страховых выплат «ковидным» медикам
Происшествия
Сегодня, 13:21
Дело соратников экс-губернатора Юревича передается в суд
Происшествия
Сегодня, 14:48
Следователи нашли у Тефтелева все, что нажито непосильным трудом
Новости
Сегодня, 16:35
Культура
«Фотофест» отмечает рекордное число участников
Сегодня, 16:31
Экономика
ВТБ снижает ставку по автокредитам до 6,5%
Сегодня, 16:22
Происшествия
У жителя Казахстана изъято 750 килограммов наркотиков
Сегодня, 16:11
Общество
Челябинец стал победителем конкурса УрФО «Славим человека труда»
Сегодня, 15:52
Происшествия
Агаповский «растениевод» превратил свои дачи в огромные плантации конопли
Материалы рубрики
Сегодня, 16:11
Общество
Челябинец стал победителем конкурса УрФО «Славим человека труда»
Сегодня, 14:56
Общество
В Челябинской области полиция записала клип «Участковый с душой рок-н-ролла»
Сегодня, 10:56
Общество
В Челябинске закрыли движение от Цвиллинга до Монакова
Сегодня, 10:38
Общество
Финалист конкурса «Лидеры России» из Челябинска готовится к восхождению на Эльбрус
Вчера, 18:05
Общество
В Челябинске закроют движение транспорта по улице Марченко
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика