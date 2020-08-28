ЮУрГУ приглашает первокурсников на посвящение в студенты

Южно-Уральский государственный университет приглашает всех первокурсников принять участие в уникальном посвящении в студенты-2020.

Участие в поздравлении новоиспеченных студентов вуза, по доброй традиции, примет губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Мероприятие начнется 31 августа в десять утра выступлением ректора ЮУрГУ Александра Шестакова, который расскажет об итогах деятельности университета в 2019-2020-м учебном году и задачах на новый учебный год. Посмотреть трансляцию можно здесь.

Как сообщает пресс-служба вуза, на площади перед главным корпусом ЮУрГУ будет установлен мультимедийный экран: на нем в течение всего дня будут транслироваться ролики, рассказывающие об университете. Так, первокурсники и их родители узнают о науке, спорте, творчестве, общественной деятельности ЮУрГУ, научатся ориентироваться в студенческом городке.

В 13 часов стартует онлайн-трансляция, которая будет вестись на платформах университета. Первокурсников и их родителей поздравят Алексей Текслер и Александр Шестаков. Также первокурсники познакомятся с директорами институтов, высших школ ЮУрГУ и произнесут «Обещание первокурсников».

После торжественной части на площади состоится перформанс театра-студии «Манекен», а граффити-художник распишет белый куб и превратит его в настоящий арт-объект, олицетворяющий студенчество. Появится и музыкальное сопровождение праздника: настроение будут создавать приглашенные диджеи.

В течение всего дня будут работать фотозоны и интерактивные точки. В завершение праздника состоится просмотр короткометражных фильмов и гитарник.

Кроме этого, к началу учебного года ЮУрГУ подготовил несколько новых лабораторий, одно из лучших в России общежитий и другие объекты, открытие которых также состоится в этот день.

В 15 часов состоится открытие «Лаборатории квантовой обработки информации и квантовых материалов» (физический корпус (1Б), 1 этаж),

В 15 часов 30 минут откроется мастерская-лаборатория «Фаблаб» (лабораторный корпус, 3 этаж).

В 16 часов 30 минут состоится открытие здания нового общежития № 9, 10 (улица 250 лет Челябинску, 50-А).

В настоящее время проходит розыгрыш призов для первокурсников в сообществе «Абитуриент ЮУрГУ». Стать его участником просто: нужно поделиться этой публикацией или выполнить творческое задание, рассказать о себе в свободном формате - выложить пост в любую социальную сеть с хэштегом #япервокурсникюургу и приложить к нему видео, фото, стихотворение или мини-историю.

Трем самым креативным будут вручены подарки: фирменные худи, футболки, маски, дождевики и холщовые сумки от объединенного совета обучающихся и группы «Я люблю ЮУрГУ». Итоги розыгрыша будут подведены 31-го августа в прямом эфире посвящения в студенты-2020.