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ЮУЖД пояснила - без работы не останутся!

В связи с вышедшими в СМИ публикациями о сокращении работников локомотивного депо Карталы Южно-Уральской дирекции тяги служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД разъясняет:

В локомотивном депо Карталы Южно-Уральской дирекции тяги (структурного подразделении Центральной дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД») произошли организационно-штатные изменения, которые затронули 37 работников. Из них 33 сотрудника остаются работать на предприятии и переводятся на новые должности. Ещё 4 работникам, чьи должности исключены из штатного расписания, предложены вакантные должности, в том числе на других предприятиях Южно-Уральской железной дороги.

Мероприятия, связанные с изменением штатного расписания, осуществляются в строгом соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. Решение принимаются с соблюдением всех прав и гарантий работников, с учетом выполнения производительности труда и квалификации каждого работника (ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации).