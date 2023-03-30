Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил выгула собак

В Челябинской области будет введена административная ответственность за нарушение дополнительных требований к содержанию (в том числе выгулу) домашних животных. В регионе будут штрафовать жителей, которые в состоянии алкогольного опьянения выгуливают собаку, Наказывать хозяев будут и за самостоятельные прогулки их питомцев, за выгул собак без поводка (а больших – без намордника), за то, что домашние животные пакостят в местах общего пользования и другие нарушения.

Соответствующий законопроект был рассмотрен сегодня, 29 марта, на заседании Законодательного собрания.

«Вопрос был рассмотрен с участием всех заинтересованных сторон. Это не карающий закон, а призывающий к ответственности владельцев за содержание своих домашних питомцев», - подчеркнул спикер Александр Лазарев.

Как пояснил председатель комитета Заксобрания по законодательству Анатолий Брагин, в июле 2022 года в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными…» были внесены изменения, позволившие органам государственной власти субъектов РФ устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу.

В январе 2023 года был принят приказ министра сельского хозяйства области «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу».

В связи с принятием документа депутаты регионального парламента разработали проект закона, устанавливающего административную ответственность для граждан за нарушение требований, содержащихся в приказе.

Наибольшее наказание предусмотрен за жестокое обращение с домашними животными (истязание, в том числе голодом, жаждой, побоями, нанесением травм), если это деяние не содержит признаки преступления, предусмотренного УК РФ. Это деяние влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

За содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов, а также на придомовых территориях многоквартирных домов придется заплатить штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Такой же штраф предусмотрен, если домашние животные загрязняют места общего пользования многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования продуктами их жизнедеятельности.

За выгул на территориях общего пользования собак без поводка и больших собак (высота в холке свыше 40 сантиметров) без поводка и намордника установлен штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей.

За самостоятельные прогулки собак хозяин будет штрафован на сумму от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Если большую собаку (в холке свыше 40 сантиметров) выгуливают дети, не достигшие 14 лет, то их родителям выпишут штраф от одной тысячи до двух тысяч рублей.

За выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, введен штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Полномочиями по составлению протоколов о совершении административных правонарушениях предлагается наделить органы местного самоуправления. Рассматривать дела будут административные комиссии.

Анатолий Брагин на заседании регионального парламента обратился к руководителю ГУ МВД по Челябинской области Михаилу Скокову с просьбой, чтобы сотрудники полиции помогали местным властям в реализации этого закона. Руководитель регионального полицейского главка пообещал всестороннюю поддержку.

«Законопроект направлен, прежде всего, на формирование у владельцев домашних животных ответственного отношения к своим питомцам. Установление административной ответственности может выступить в качестве эффективной предупредительной меры и обеспечить сокращение количества правонарушений», – отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев.

Законопроект принят в первом чтении. Замечания и предложения по законопроекту ко второму чтению депутаты могут направлять до 14 апреля.

Напомним, что в федеральном законе домашние животные – это животные (за исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца – физического лица, под его временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы.