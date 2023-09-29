Южноуральцев, подвергающих себя риску гибели на воде, будут штрафовать

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили в первом чтении изменения в региональный закон об административных правонарушениях, благодаря которым планируется сократить риски гибели жителей на воде.

В региональном парламенте отметили, что на Южном Урале идет активное развитие внутреннего туризма, увеличивается число пунктов проката серфбордов (сапбордов), виндсерфов.

Согласно Правилам охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области, гражданам запрещается находиться в воде на плавательном средстве без надетых индивидуальных средств спасения. Предлагается штрафовать нарушителей.

Законопроектом устанавливается штраф для граждан в размере от 500 до двух тысяч рублей за нахождение в воде на надувном матрасе, серфборде (сапборде), виндсерфе без надетых индивидуальных средств спасения (спасательных жилетов, кругов, нагрудников).

Нарушителей будут выявлять совместные патрули в составе должностных лиц органов местного самоуправления (они же составляют протоколы о правонарушении) и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам.

В ходе обсуждения возник вопрос, наказывать будут всех, решивших покататься на надувном матрасе без спасательного жилета или нарукавников, и даже тех, кто находится у самого берега? Предлагается ввести штрафы для тех, кто не обезопасил себя на воде на плавсредстве, находясь за буйками.

С учетом поступивших во время обсуждения вопросов и предложений было решено пока принять проект закона в первом чтении.

«В последующем, с учетом поступивших поправок ко второму чтению, законопроект может быть доработан», - отметил председатель комитета ЗСО по законодательству Анатолий Брагин.