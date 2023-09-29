29.09.2023
Челябинские газовики готовы к зиме
29.09.2023
Хореографическую притчу «Аркаим. Возвращение легенды» покажут челябинцам
29.09.2023
Южноуральцев, подвергающих себя риску гибели на воде, будут штрафовать
29.09.2023
«Тебе, Небесному Царю»: в Челябинске готовят очередную грандиозную выставку Музеев Московского Кремля
29.09.2023
Театры Южного Урала представят лучшие спектакли на фестивале «Сцена»
29.09.2023
«Джаз на большом органе» приглашает челябинцев на гала-концерт
Южноуральцев, подвергающих себя риску гибели на воде, будут штрафовать
23.05.2023
Южуноуральцев наградили за спасение 17 сапбордистов на озере Увильды
12.04.2023
На набережной Миасса в Челябинске снова появилась станция сапбординга
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023
В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции
28.09.2023
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023