Южноуральцев предупреждают о возможных помехах в телерадиоэфире с 5 по 20 октября

Осенняя солнечная интерференция, которая начнется пятого октября и продлится до 20 октября, может повлиять на прием эфирных телерадиоканалов, сообщает филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ».

«Солнечная интерференция происходит дважды в год, она связана с вращением Земли вокруг Солнца. Во время интерференции Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного объекта вещания выстраиваются на одной линии, и это создает помехи при приеме, – пояснил начальник отдела оперативного управления сетью, филиала РТРС «Челябинского ОРТПЦ» Константин Диков. - Во время интерференции радиоизлучение Солнца глушит сигналы спутника. Затем спутник связи уходит из-под «солнечной засветки», длится это явление несколько минут в сутки».

Помехи длятся несколько минут в сутки. Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции. Вероятнее всего, большинство южноуральцев не заметят признаков интерференции.

Телезрители, у которых телевизоры и приставки с устаревшим программным обеспечением, на экранах могут увидеть сбои изображения и звука. «Чтобы качество изображения пришло в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов, чтобы восстановить прием», - рекомендовали в филиале РТРС «Челябинский ОРТПЦ».

График возможных перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения трансляции» и в Кабинете телезрителя online.rtrn.ru.