Южноуральцев приглашают принять участие в конкурсе «Лучшая елочная игрушка»

Жителей Челябинской области приглашают принять участие в творческом конкурсе «Лучшая елочная игрушка». Работы принимаются с 15 по 20 декабря 2021 года. Организатор - социальный отдел Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска.

Как сообщается в группе храма, к участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских учреждений от 7 до 18 лет, дети прихожан и взрослые. Конкурс проводится по двум номинациям «Самая оригинальная новогодняя игрушка» и «Рождественское чудо».

На конкурс принимаются игрушки размером 20-50 сантиметров для украшения уличной елки. Форма созданной игрушки может быть любая - шар, кубик, кукла, гирлянда, фонарик, сказочный или мультипликационный персонаж. Игрушка должна иметь петлю или зажим для крепления к елочным ветвям.

Лучшие игрушки украсят главную елку на территории Свято-Симеоновского кафедрального собора.

В приложении к работе (съемная этикетка) должны быть указаны контактные данные:

- ФИО участника (группы);

- возраст участника (группы);

- телефон участника (руководителя группы, родителя или лица его заменяющего);

- данные о руководителе и организации, представляющей работу на конкурс.

Участников просят внимательно ознакомиться с положением о конкурсе.