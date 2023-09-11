Южноуральцев приглашают принять участие в викторине «140 лет Свято-Симеоновскому кафедральному собору»

Осенью 2023 года главный храм Челябинской епархии – Свято-Симеоновский кафедральный собор - отмечает свое 140-летие.

К юбилею по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия проводится викторина на знание истории собора. Южноуральцев приглашают принять участие в викторине.

Помочь участникам сможет публикация к 140-летию собора в сентябрьском выпуске газеты «Челябинские епархиальные ведомости», а также экскурсия в музее собора (в цокольном этаже), которая пройдет 30 сентября в 15 часов 30 минут.

Полный перечень вопросов можно найти на официальной странице Свято-Симеоновского кафедрального собора ВКонтакте.

Ответы нужно присылать с пометкой «Викторина140» на электронную почту news_delur@mail.ru или сообщением в сообщество собора. Обязательно укажите фамилию, имя, отчество и телефон. Также можно заполнить бланк викторины в регистратуре собора и отдать его регистраторам.

Ответы принимаются по 30 сентября. Участники викторины, занявшие первые три места по суммарному количеству баллов, получат призы, а все участники пополнят свои знание о родном храме.